Samsung'un bu yılın başlarında duyurduğu yeni monitörü Odyssey 3D, Türkiye'de satışa sunuldu. Bu monitör, gözlüğe ihtiyaç olmadan 3D görüntüler sunabiliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, CES 2025 döneminde tüketicileri mest edecek bir açıklama yapmıştı. Şirket, 2025 model monitörleri arasında "Odyssey 3D" isimli bir üründen bahsetmiş, bu monitörün gözlüğe ihtiyaç duymadan 3D görüntüler gösterebileceğini duyurmuştu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Samsung, 27 inç ekran boyutuna sahip Odyssey 3D (G90XF) modelini Türkiye'ye getirdiğini duyurdu. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu monitörün Türkiye fiyatı oldukça tuzlu.

Samsung Odyssey 3D (G90XF) Türkiye fiyatı:

Samsung Türkiye'nin resmî internet sitesinde ön siparişe açılan Odyssey 3D (G90XF) monitörün fiyatı 74.199 TL olarak açıklandı. Dileyen tüketiciler, bu monitöre 18.549,75 TL taksit ödeyerek de sahip olabilecekler.