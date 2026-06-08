Defalarca ertelenen Xbox oyunu Fable'ın tam çıkış tarihi açıklandı. Oyun, ön siparişe de açıldı.

Çok uzun yıllardır geliştirilme sürecinde olan ve daha önce birkaç kez ertelenen Xbox oyunu Fabel için oyunseverlerin bekleyişi sürüyor. Son olarak oyunun 2026’da da gelmeyeceği duyurulmuştu. Dün ise nihayet Microsoft’tan beklenen açıklama geldi.

Teknoloji devi, Fable’ın piyasaya sürüleceği tam tarihi resmen açıkladı. Başka bir sorun çıkmazsa 2010’dan beri ilk Fable oyunu olacak yapıma nihayet önümüzdeki yıl ulaşacağız. Oyunun ön siparişe açıldığını ve Türkiye fiyatlarının belli olduğunu da belirtelim.

23 Şubat 2027’de çıkacak oyun, ön siparişe açıldı

Microsoft’un duyurusuna göre Fable, 23 Şubat 2027 tarihinde resmen piyasaya sürülecek. Premium sürümü alanlar ise 18 Şubat 2027 tarihinde oyuna erken erişim sağlayabilecekler. Oyunun ön siparişe açıldığını da belirtelim. Steam’de 48,99 dolar, Xbox’ta ise 2.999 TL’ye satın alınabiliyor.

Yeni paylaşılan video, bizi oyunda nelerin beklediğine yeni bir bakış atmamızı sağlıyor. Orijinal üçlemenin sevilen yanlarını geri getirebilecek fantastik RPG yapısıyla çok sevilen bir yapım olabilir. Forza Horizon geliştiricisi Playground Games’in imzasını taşıdığını belirtelim.