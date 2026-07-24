Facebook TikTok dönüşümü için hazırlanan yeni test, uygulamanın açılış ekranını tamamen değiştirecek. Meta, tam ekran videoların yanı sıra Marketplace satıcılarına özel Seller uygulamasını, Forum adlı topluluk deneyimini ve ücretsiz doğrulama rozetini de kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Facebook, yıllardır arkadaş paylaşımlarının, grupların ve Marketplace ilanlarının merkezinde yer alıyor. Ancak kısa video alışkanlığı büyüdükçe platformun klasik ana sayfası da eski cazibesini kaybetmeye başladı. Meta şimdi bu tabloyu değiştirmek için, Facebook’u açtığınız anda sizi doğrudan tam ekran videoya götürecek oldukça dikkat çekici bir deneyim hazırlıyor.

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Şirketin planı yalnızca video sekmesinin tasarımını yenilemekten ibaret değil. Facebook TikTok dönüşümü kapsamında ana akışın konumu değişecek, topluluklar için ayrı bir uygulama öne çıkacak ve Marketplace satıcılarına yapay zekâ destekli yeni araçlar sunulacak. Üstelik gerçek kullanıcıları ayırt etmeyi amaçlayan ücretsiz bir doğrulama rozeti de yolda.

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Facebook’un Ana Sayfası Baştan Aşağı Değişecek

Meta’nın 2026’nın ilerleyen dönemlerinde başlatacağı testte, seçilen kullanıcılar Facebook’u açtıklarında klasik gönderi akışı yerine tam ekran bir videoyla karşılaşacak. Videolar, tıpkı TikTok’ta olduğu gibi dikey biçimde gösterilecek ve kullanıcılar ekranda kaydırma yaparak yeni içeriklere geçebilecek. Test ilk olarak video tüketiminin yüksek olduğu bazı ülkelerde uygulanacak.

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Bu değişiklik, klasik Facebook deneyiminin tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Kullanıcılar isterlerse video merkezli açılıştan vazgeçebilecek, geleneksel Akış ise uygulamanın ikinci sekmesinde bulunmaya devam edecek. Meta, testlerden istediği sonucu alırsa benzer deneyimi 2027 yılında ABD’de de kullanıma sunmayı değerlendiriyor.

Meta, Kısa Video Yarışında Yeni Bir Sayfa Açıyor

Facebook’un TikTok’a benzeyen bir yapıya yönelmesi aslında çok da şaşırtıcı değil. Meta, kısa videolara ilk büyük yanıtını 2020 yılında Instagram Reels ile vermişti. Şirket şimdi aynı izleme alışkanlığını Facebook’un merkezine taşıyarak kullanıcıların uygulamada daha uzun süre kalmasını ve içerikler arasında çok daha hızlı geçiş yapmasını hedefliyor.

Buradaki en dikkat çekici nokta, dönüşümün yalnızca genç kullanıcılara hitap eden kısa videolarla sınırlı kalmaması. Meta; video izleme, ürün satma, topluluklara katılma ve kullanıcı doğrulama gibi farklı ihtiyaçları aynı ekosistemde birleştirmeye çalışıyor. Yani karşımızda basit bir arayüz güncellemesinden çok, Facebook’un kimliğini yeniden tanımlayan büyük bir plan var.

Marketplace ve Gruplar İçin Ayrı Uygulamalar Geliyor

Planın ticaret tarafında Seller isimli yeni uygulama bulunuyor. Facebook Marketplace satıcıları bu uygulama üzerinden yapay zekâ yardımıyla ilan hazırlayabilecek, alıcılardan gelen mesajları tek kutuda görebilecek, stoklarını takip edebilecek ve satış performanslarını inceleyebilecek. Böylece Marketplace, bireysel ilan alanından daha profesyonel bir satış aracına dönüşecek.

Topluluklar için geliştirilen Forum uygulaması ise Facebook Grupları’nı daha bağımsız ve Reddit benzeri bir deneyime taşımayı amaçlıyor. Meta ayrıca Facebook Verified adı verilen ücretsiz doğrulama sisteminde kullanıcıların selfie ile kimlik doğrulaması yapmasını isteyecek. Bu rozet; Marketplace, Dating ve yerel gruplarda gerçek kişilerle iletişim kurmayı kolaylaştıracak.