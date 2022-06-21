Çıkış yaptığı dönem oyun dünyasına damgasını vuran Fall Guys, bugün itibarıyla tamamen ücretsiz oldu. Oyun, Epic Games'te ücretsiz oynanabilir hale gelirken Steam'den kalıcı olarak kaldırıldı.

Ağustos 2020’de piyasaya sürülen ve bir süreliğine yalnızca oyun değil, tüm internet dünyasını meşgul eden çok oyunculu bir rekabet oyunu Fall Guys, geçtiğimiz günlerde heyecanlandıran bir duyuru paylaşmıştı. Son dönemde popülerliğini yitiren oyun, 21 Haziran itibarıyla tamamen ücretsiz olacağını açıklamıştı.

İşte o gün geldi çattı ve Fall Guys, bugün itibarıyla tamamen ücretsiz oldu. Oyunun ücretsiz olmasıyla birlikteyse önemli bir değişikliğe daha imza atıldı. Fall Guys, yalnızca Epic Games’ten oynanabilir hale geldi ve rakip platform Steam’den tamamen kaldırıldı.

Oyunu Steam’den alanlara ne olacak?

Fall Guys’ı daha önce Steam’den satın aldıysanız, oyunu yine Steam üzerinden oynamaya devam edebileceksiniz. Ayrıca oyunu Steam’den oynamanız, yalnızca Steam oyuncularıyla karşılaşmanız anlamına da gelmeyecek. Fall Guys’ı Steam üzerinden oynarken tüm platformlardaki oyuncularla karşılaşabileceksiniz.

Fall Guys ücretsiz nasıl alınır?

Adım #1: Bu bağlantıya tıklayarak Fall Guys’ın Epic Games sayfasına ulaşın.

Bu bağlantıya tıklayarak Fall Guys’ın Epic Games sayfasına ulaşın. Adım #2: ‘Yükle’ seçeneğine tıklayın.

‘Yükle’ seçeneğine tıklayın. Adım #3: ‘Sipariş ver’ seçeneğine tıklayın.

‘Sipariş ver’ seçeneğine tıklayın. Adım #4: Oyunu artık Epic Games Launcher üzerinden indirebilirsiniz.

Fall Guys sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5 veya AMD karşılığı

Intel Core i5 veya AMD karşılığı Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950

NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Fall Guys’ı daha önce satın alanların avantajları ne olacak?

Fall Guys’ı daha önce para ödeyerek satın aldıysanız, aşağıdaki eşyalara ve özelliklere sahip olacaksınız: