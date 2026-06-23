LED ve mercekli farlarda görülen ince sis tabakası bazen normal kabul edilirken bazen ciddi sızdırmazlık problemini gösterebiliyor.

Sabah araca yaklaştığınızda farın iç kısmında ince sis tabakası görüyorsanız yalnız değilsiniz. Özellikle LED ve mercekli far kullanılan yeni nesil otomobillerde buğulanma problemi oldukça sık görülüyor. Fakat kullanıcıların en çok karıştırdığı nokta şu oluyor: Hangi buğu normal, hangisi arıza belirtisi?

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Far sistemleri artık eski halojen dönemine göre çok daha karmaşık çalışıyor. LED modüller, adaptif aydınlatma sistemleri, gündüz farları ve elektronik sürücü üniteleri nedeniyle far gövdeleri ciddi ısı üretiyor. Aynı zamanda tamamen hava geçirmez yapı da kullanılmıyor çünkü içeride oluşan sıcaklığın kontrollü şekilde dışarı atılması gerekiyor. İşte tam bu noktada nem dengesi devreye giriyor. Özellikle sıcaklık farkının yoğun olduğu günlerde farın iç kısmında geçici buğulanma oluşabiliyor. Birçok üretici bunu belirli seviyeye kadar “normal çalışma karakteri” olarak kabul ediyor. Sorun şu ki her buğu aynı sebepten oluşmuyor. Bazı araçlarda birkaç dakika içinde kaybolan hafif nem görülürken bazı farlarda su damlası seviyesine ulaşan yoğunlaşma oluşabiliyor. İşte burada durum değişmeye başlıyor.

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İnce buğu ile su birikmesi aynı problem değil

Modern otomobillerde görülen hafif buğu çoğu zaman sıcaklık farkından kaynaklanıyor. Araç gece boyunca soğukta kaldığında far içindeki hava nemlenebiliyor. Farlar açıldığında ise sistem ısınıyor ve ince sis tabakası kısa süre içinde kayboluyor. Bu durum özellikle sonbahar ve kış aylarında daha sık ortaya çıkıyor. LED farlar halojen sistemlere göre farklı ısı dağıttığı için buğu davranışı da değişebiliyor. Fakat farın içinde damla oluşuyorsa iş farklı noktaya gidiyor. Çünkü yoğun su birikmesi genelde dış ortamdan içeri nem girdiğini gösteriyor. Farın alt kısmında su birikmesi oluşması, buğunun gün boyu kaybolmaması, yağmur sonrası yoğun nem oluşması veya far içinde damla damla su görünmesi sistemde sızdırmazlık problemi olduğunu düşündürüyor. Bazı kullanıcılar bunu yalnızca kozmetik problem sanıyor fakat uzun süre devam eden nem elektronik modülleri bile etkileyebiliyor.

Far contaları zamanla sertleşebiliyor

Far buğulanmasının en yaygın sebeplerinden biri conta yapısının bozulması oluyor. Far gövdesi zamanla sıcak-soğuk döngüsü nedeniyle esnekliğini kaybedebiliyor.

Özellikle yoğun güneş gören araçlarda plastik yapı daha hızlı yaşlanabiliyor. Ardından küçük açıklıklar oluşuyor ve dışarıdaki nem içeri girmeye başlıyor.

Bazı araçlarda problem doğrudan far kapağından çıkıyor. Ampul değişimi sonrası kapağın tam oturmaması bile içeride nem oluşmasına neden olabiliyor.

Özellikle sonradan LED dönüşümü yapılan araçlarda bu durum daha sık görülüyor çünkü bazı yan sanayi kitler orijinal kapak yapısını bozabiliyor. Basınçlı yıkama da bazen problemi büyütebiliyor. Far çevresine yakın noktadan yoğun su tutulduğunda zayıf conta bölgeleri nem almaya başlayabiliyor.

LED far sistemleri nem konusunda daha hassas çalışıyor

Eski halojen farlar daha fazla ısı ürettiği için iç nemi hızlı şekilde kurutabiliyordu. LED sistemlerde ise yapı daha farklı ilerliyor. LED modüller yüksek verimlilikle çalıştığı için bazı bölgelerde sıcaklık düşük kalabiliyor. Bu da nemin daha uzun süre içeride kalmasına yol açabiliyor. Üstelik yeni nesil matrix LED ve adaptif far sistemlerinde elektronik kontrol modülleri doğrudan far gövdesinin içine yerleştiriliyor. Işık performansının düşmesi, LED modüllerde arıza oluşması, gündüz farlarının kararsız çalışması veya adaptif sistem hataları görülmesi mümkün hâle geliyor. Premium araçlarda bu durum daha büyük maliyet yaratabiliyor çünkü bazı markalarda LED modül ayrı değişmiyor ve komple far değişimi gerekebiliyor.

Kaza geçmişi olan araçlarda daha sık görülüyor

İkinci el araçlarda far buğulanmasının önemli sebeplerinden biri geçmiş hasar kaydı olabiliyor. Ön taraftan darbe alan araçlarda far bağlantıları tam oturmayabiliyor. Dışarıdan düzgün görünse bile iç gövde yapısında küçük açıklık kalabiliyor. Yan sanayi far kullanılan araçlarda da sızdırmazlık kalitesi orijinal seviyede olmayabiliyor. Özellikle ucuz üretim farlarda plastik birleşim noktaları daha hızlı deformasyon gösterebiliyor. Bazı kullanıcılar silikonla geçici çözüm uyguluyor fakat yanlış yapılan işlem havalandırma dengesini bozabiliyor. Bu kez içerideki nem tamamen hapsoluyor ve problem büyüyebiliyor.

Far buğulanması nasıl çözülür?

Çözüm yöntemi problemin seviyesine göre değişiyor. Hafif geçici buğulanma çoğu zaman müdahale gerektirmiyor çünkü sistem kendi sıcaklığıyla nemi dağıtabiliyor. Fakat yoğun nem oluşuyorsa önce giriş noktası bulunması gerekiyor. Far kapağının yeniden oturtulması, conta yenilenmesi veya havalandırma kanalının temizlenmesi problemi çözebiliyor. Daha ileri seviyede ise farın tamamen sökülüp yeniden izole edilmesi gerekebiliyor. Özellikle LED farlı araçlarda iç temizlik işlemi dikkat istiyor çünkü yanlış müdahale reflektör yüzeyine zarar verebiliyor.

Bazı kullanıcılar saç kurutma makinesiyle geçici çözüm uyguluyor fakat asıl sızıntı devam ettiği sürece buğu kısa süre sonra geri geliyor. Far içindeki nem ilk etapta yalnızca görüntü problemi gibi algılanıyor. Oysa modern otomobillerde far sistemi artık elektronik altyapının önemli parçalarından biri hâline geldi. Özellikle adaptif LED sistemlerde far modülü sürekli veri işliyor. Nem uzun süre içeride kaldığında oksitlenme başlayabiliyor. Bazı araçlarda bu durum doğrudan arıza lambası yakabiliyor. Bazılarında ise far parlaklığı zamanla düşüyor. Far buğulanması bu yüzden yalnızca estetik mesele olarak görülmüyor. Özellikle yoğun nem oluşuyorsa sistemin detaylı kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü küçük görünen su problemi zamanla oldukça pahalı far değişimlerinin önünü açabiliyor.