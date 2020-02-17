PSN Bölgesi Nasıl Değiştirilir? (PlayStation 4)

Farklı PSN bölgeleri farklı içeriklere sahip. İstenilen içeriklere ulaşmak içinse doğru bölgeye ait bir PSN hesabına giriş yapmış olmak gerekiyor. Peki bunu yapmak için PSN bölge değiştirme nasıl yapılır?

PlayStation Network (PSN) hesaplarının farklı bölgelere ayrılmış olmasının doğurduğu, kullanıcılar tarafından sorun olarak görülen bazı durumlar var. Her içeriğin her bölgede kullanılamıyor olması bu durumlardan birisi. Mesela Japonya bölgesinde çok daha fazla RYO türü oyunlar varken, ABD bölgesinde çok daha fazla yayın servisi kullanılabiliyor.

PlayStation kullanıcılarının bu soruna getirdiği çözümlerden birisi, birden fazla bölgeye kayıtlı, birden fazla PSN hesabı kullanmak. Uzun süredir tercih edilen bu yöntemin dezavantajları da bulunuyor. Dilerseniz önce işlemin kendisinin nasıl yapıldığını anlatıp, sonra da kendi kararınızı verebilmeniz için dezavantajlarından bahsedelim.

PSN bölgesi nasıl değiştirilir?

Buradaki adrese gidin,

“ Başlat ” düğmesine basın,

” düğmesine basın, Başka hesapta kullanılmayan bir e-posta adresi girin,

bir e-posta adresi girin, “ İleri ”ye basıp dilediğiniz bölgeyi seçin,

”ye basıp dilediğiniz bölgeyi seçin, İşlem bittikten sonra hesabınızı doğrulamayı unutmayın,

unutmayın, PlayStation konsolunuz üzerinden yeni bir kullanıcı açın,

açın, Biraz önce açtığınız hesabı bu kullanıcıyla ilişkilendirin,

Posta kodu sorulduğunda seçtiğiniz bölgenin herhangi bir posta kodunu girebilirsiniz.

Maalesef hâli hazırda bulunan PSN hesabınızın bölgesini değiştirmek gibi bir şansınız yok. O yüzden bölge değişikliğine gitmek için yeni bir hesap açmak zorundasınız. Ancak yeni bir PSN hesabı açma işlemi oldukça kısa sürüyor. Eğer üye olurken aklınıza takılan bir konu olursa buraya basarak PSN hesabı açmak için neler yapmanız gerektiğini anlattığımız yazımıza bakabilirsiniz.

PSN hesabını farklı bir bölgede açarken insanların aklına gelen sorulardan bir tanesi de PS Store üzerinde nasıl ödeme yapıldığı. Çünkü PlayStation Store üzerinde, yalnızca hesabın kayıtlı olduğu bölgede açılmış banka hesaplarıyla işlem yapılabiliyor. Şimdi, dilerseniz bu sorunun da cevabını verelim.

Başka bölgede açılmış PSN hesabından nasıl ödeme yapılır?

Yaşadığınızdan farklı bir bölgede PSN hesabı açtıktan sonra banka veya kredi kartınızla işlem yapılamadığı için, bunun yerine PlayStation hediye kartları kullanma zorunluluğu doğuyor. Ancak hediye kartlarını da seçilen bölgede kullanılan para birimi için satın almak gerek. Örneğin, PSN hesabınızı ABD bölgesi için açarsanız kullanacağınız hediye kartının dolar yüklü olması gerek.

Hediye kartını aldıktan sonra yapmanız gereken şey, PS Store ana sayfasında, aşağı tarafta bulunan kod girme seçeneğine basmak. Daha sonrasında açılan ekranda hediye kartı üzerinde bulunan kodu girerek, bakiyeyi hesaba eklemek mümkün. Hediye kartını aktif ettikten sonra PS Store üzerinde oyun alışverişi yapabilir, PSN Plus üyeliği alabilirsiniz.

Farklı bir bölge için PSN hesabı açmanın nasıl yapıldığını anlattık. Ancak bu işlemi anlatmışken, karşılaşma ihtimaliniz olan sıkıntıları da anlatalım ki kararınızı verirken bilmeniz gereken her şeyi bilerek seçim yapın.

Başka bölgede bir PSN hesabı açmanın dezavantajları:

Oyunların ek paketlerinde bölge kısıtlaması var:

Eğer başka hesaplarınız üzerinden aldığınız oyunların ek paketlerini, daha ucuz olduğu sebebiyle başka bölge için açtığınız PSN hesabından almak gibi bir düşünceniz varsa maalesef böyle bir şeyin mümkün olmadığını aklınızda bulundurun.

Aynı şekilde, kutulu olarak aldığınız oyunların kullanılabildiği bölgenin dışında bir hesap üzerinden ek paket satın alımı sonrasında da o ek paketin bölge kısıtlaması devreye giriyor. Özellikle akılda bulundurulması gereken dezavantajlardan birisi bu.

Bazı oyunların dili bölgeye göre otomatik ayarlanıyor:

Oyunların birçoğunun dil ayarlarını oyun içi menülerinden değiştirmek mümkün. Ancak aralarında bu ayarın bölgeye göre otomatik olarak yapılanları da var. Örneğin ABD bölgesinden alınmış bir hesap üzerinden satın alınmış oyun yalnızca İngilizce dilinde oynanılabiliyor.

Dediğimiz gibi, çoğu oyunda bu ayar kullanıcılar tarafından, oyun içinden değiştirilebiliyor. Ancak değişim yapılamayan oyunlar kesinlikle bir dezavantaj. Zaten Türkçe dil desteğiyle çıkış yapan oyunların sayısı azınlıktayken, bir de bu desteğe sahip olduğu halde bir oyunu Türkçe oynayamamak, bazı kullanıcıları başka bölgeye kayıtlı bir PSN hesabı açmaktan uzaklaştırabilir.

Farklı bir bölgeden PSN hesabı açmak yasal mı?

Kısa ve net bir cevap: Evet, yasal. Farklı bölgeye kayıtlı bir PSN hesabı kullanmanın yasadışı bir tarafı yok. Kartınızın faturalandırması için sahte bir adres girmediğiniz sürece bu durumu yasa dışı kılan bir durum yok. Zaten geçmişte, birçok ülkenin kendi PlayStation Store’u olmadığı için çözüm olarak izlenen yol buydu.

Hatta ve hatta forumlarda bazı sorunları çözmek için Sony’nin kendi müşteri hizmetlerinden bu yönde tavsiyeler aldığını söyleyen insanlar bulmak mümkün. O yüzden bu konuda şimdilik bir şüpheye gerek yok. İlerleyen zamanlarda Sony aksi yönde bir karar alırsa bunu zaten tüm dünyaya duyuracaktır. Çünkü onlar da bu tarz yollara başvurulduğunun farkındalar.

Her şey bir kenara, ilk Playstation’dan beri projenin en yetkili isimlerinden Shuhei Yoshida bile zamanında Japonya, ABD ve Avrupa için üç farklı PSN hesabı kullandığını söylemişken, biz oyuncular neden böyle bir fırsattan geri kalalım? :)