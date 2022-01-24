Gazeteci Fatih Altaylı, bugün paylaştığı yazısında Tesla’nın Türkiye’ye girişini konu aldı ve önemli bir engele işaret etti. Altaylı’nın işaret ettiği engel, BTK’nın üreticilerden talep ettiği detaylara dayanıyordu.

Türkiye, geçtiğimiz aylarda emisyonu 2040 yılına kadar 0’a indireceğine dair 33 ülkeyle birlikte uluslararası mutabakata imza atmıştı. Bu, Türkiye’deki benzinli ve dizel araçların 2040’a kadar ortadan kalkacağı anlamına gelirken, aynı zamanda elektrikli otomobillerin ülkemizdeki tek tip motorlu ulaşım aracı olacağını da ortaya koyuyordu.

Türkiye’nin elektrikli otomobile geçişi içinse bugün müthiş bir haber geldi. Tesla, en sonunda Türkiye’ye geleceğini resmileştirdi ve Türkiye yönetim kadrosunda yer alacak Genel Müdürü (Kemal Geçer) ile Operasyon Müdürü’nü (Emir Tunçyürek) resmen açıkladı. Tesla’nın gelişi, fiyatlar haricinde acı bir sevinç sunsa da Tesla’nın Türkiye’de karşılaşabileceği bir başka sorun, Fatih Altaylı tarafından ele alındı.

“Tesla, Türkiye’ye girdiği anda pişman olur”

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, geçtiğimiz saatlerde kaleme altığı ‘Tesla gelir, BTK’ya takılır’ başlıklı yazısında bazı önemli noktalara değindi. “Tesla Türkiye’ye girdiği anda pişman olur ya da Tesla’yı Tesla yapan en önemli özelliklerini Türkiye’de kullanamaz.” şeklinde sözlerine başlayan Altaylı, şu şekilde devam etti:

“Niye mi! Çünkü BTK izin vermez. BTK dediğim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. (…)BTK bugün otomotiv endüstrisindeki gelişmelerden Türkiye’deki tüketicilerin de yararlanabilmesinin önünde dev gibi bir engel olarak duruyor. Biliyorsunuz, yeni nesil otomobiller barındırdıkları teknoloji ile birer mobil iletişim aracı.

Geleceğin otonom sürüş teknolojilerine hazır olmak, mevcut otonom sürüşü imkanlarını kullanabilmek, otomobillerdeki yazılımları sürekli güncel halde tutabilmek, yol verilerini navigasyon sistemlerinde kullanabilmek, kaza ve güvenlik verilerini paylaşabilmek için bu otomobiller üreticilere ait merkezlerle sürekli bir iletişim halindeler ya da olmak zorundalar.”

İşte Fatih Altaylı’ya göre Türkiye’de bu durum pek de mümkün olmayacak. Zira BTK, tüm üreticilerden bu verilerin tamamını yerli bir operatör üzerinden iletmesini, kendileri ile paylaşılmasını ve bu verilerin Türkiye’de bir merkezde toplanmasını talep ediyor. Üreticiler ise iç güvenlik ve trafik güvenliği ile ilgili verileri paylaşmayı kabul ederken, diğer özel verilerini paylaşmayı hem şirket politikası hem de sır olması nedeniyle paylaşmak istemiyor.

Günümüzde tam da bu nedenden dolayı modern otomobillerin bazı sistemleri ülkemizde kullanılamıyor. Elbette bu konuda BTK’nın Tesla’yla bir görüşmesinin olup olmadığı gibi bilgilerden şu anda yoksunuz. Öte yandan Tesla Türkiye’nin Operasyon Müdürü Emir Tunçyürek, paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“3 aydır Kemal Geçer ile birlikte çalışmalara başladık. Pazara giriş, altyapı kurma çalışmaları devam ediyor. Bir sonraki hamlemiz iş ilanları olacak doğal olarak.”