ABD'de telefon aracılığıyla sağlık sigortası satan bir şirkete, 1 milyar yasa dışı robotik arama yaptığı gerekçesiyle 225 milyon dolar ceza verildi. Söz konusu aramalar 2019 yılında 5 aydan kısa bir sürede yapıldı.

ABD'de Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarihinin en yüksek cezasına karar verdi. Oy birliğiyle alınan karara konu olan vaka, Teksas merkezli bir sağlık sigortası pazarlama şirketinin 2019 yılında yaptığı robotik aramalardı. FCC, şirketin 225 milyon dolar ceza ödemesine karar verdi. Karar, geçen sene 5 aydan kısa bir süre içerisinde 1 milyar civarında yasa dışı sahte robotik arama yapıldığı gerekçesiyle alındı.

Kararda adı geçen iki kişinin, Rising Eagle ve JSquared Telecom gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu işletmeleri kullandığı belirtiliyor. FCC'nin bildirdiğine göre bu robotik aramalar; Aetna, Blue Cross Blue Shield, Cigna ve UnitedHealth Group gibi büyük sigorta şirketlerinden gelen sağlık sigortası teklifleriymiş gibi yapılıyordu. FCC'nin yöneticilerinden Jessica Rosenworcel, bir grup eyalet başsavcısının bölge mahkemesine şirketler hakkında dava açacağını söyledi.

Daha önce de robotik arama cezaları verilmişti:

Robotik aramalara kesilen bu ceza, ABD tarihinde elbette ilk değil. Daha önce de Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Google gibi davranarak küçük işletme sahiplerini dolandıran Pointbreak Media şirketini kapatmıştı.

FTC’nin yaptığı duyuruya göre dört şirket, ABD çapında milyarlarca illegal çağrı gerçekleştirmişti. Bu şirketler, birkaç milyon dolarlık ödemeyi ve işlemleri durdurmayı kabul etmişlerdi ancak bu ceza, robot arama sorununun sadece küçük bir parçasını çözmüş oldu.

Bu şirketlerin sahiplerinin farklı robot çağrı firmalarının sahipleri oldukları da ortaya çıkmıştı. Ayrıca diğer şirketlere de 500 bin dolardan 3,64 milyon dolara kadar para cezaları kesilmişti. Kendilerine hedef olarak küçük işletme sahiplerini seçen Pointbreak Media, şirket sahiplerini arayarak Google arama sonuçlarında 'kalıcı olarak kapatılmış' olarak listelendiklerini söylüyor, tekrar çevrimiçi olabilmeleri için yüzlerce dolar istiyordu. Firma, işletme sahibi kabul ederse arama sonuçlarında daha öne çıkmak isteyip istemediklerini soruyordu.