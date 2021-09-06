Okulların açılması ile özellikle de metropollerde ciddi trafik sorunları yaşandı. Başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerin hepsinden, trafiğin durma noktasına ulaştığına dair haberler geldi. Vatandaşlar, sosyal medyada adeta isyan ettiler. İşte trafik sıkışıklığına ilişkin sosyal medya paylaşımları...

6 Eylül, Türkiye için çok önemli bir gün olarak kayıtlara geçti. Zira koronavirüs pandemisi nedeniyle 1,5 yıldır uzaktan eğitime mahkum kalan öğrenciler, bugün yeniden okullarına döndüler. Hem velileri hem de öğrencileri sevindiren bu durum, Google tarafından da bir Doodle aracılığıyla kutlandı.

Okulların yeniden yüz yüze eğitime dönmesi, pek çok öğrenci ile veliyi sevindirmişti. Hatta bu mesele, sosyal medya kullanıcıları için bir mizah malzemesi haline bile geldi. Ancak özellikle de metropol kentlerimiz, okulların 1,5 yıl sonra yeniden açılmasına hiç de hazır değildi. Zira sabahtan beri ülkenin dört bir yanından trafik sıkışıklığı haberleri geliyor. Sosyal medya kullanıcıları da trafik sıkışıklığına karşı tepki göstermekten geri kalmadılar.

İşte trafik yoğunluğu nedeniyle sosyal medya gösterilen tepkiler