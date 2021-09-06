Google, 1,5 yıl sonra yeniden açılan okullar için bir Doodle yayınladı. Derslerle ilgili simgelere yer verilen Doodle, üzerine tıklandığında ise bugünle ilgili yapılan paylaşımlara kolayca ulaşılmasını sağlıyor.

Dünyanın en popüler arama motoru Google, özel günler için "Doodle" ismini verdiği biz hizmet veriyor. Doodle'lar, o günün anlam ve öneminin belirtildiği kimi zaman bir fotoğraf, kimi zamansa bir animasyonun Google logosunun yerini aldığı bölüme veriliyor. İşte neredeyse 1,5 yıldır kapalı olan okulların yeniden açılışı, Google için bir Doodle nedeni haline geldi.

Koronavirüs pandemisi gölgesinde bugün açılan okullar için bir Doodle paylaştı. Üzerinde derslerle ilgili çizimlere yer veren şirket, Doodle'ın ortasına Google logosunu da ekledi. Peki bu Doodle'a tıkladığınızda nelerle karşılaşıyorsunuz?

İşte Google'ın okulların açılışı için oluşturduğu Doodle

Google'ın "Okulun İlk Günü 2021" isimli Doodle'ına tıkladığınızda, şaşırtıcı bir sonuç ile karşılaşmıyorsunuz. "Okulun İlk Günü" ibaresine ilişkin yapılan paylaşımlara gösteren arama motoru, haberlere ve videolara doğrudan ulaşmanızı sağlıyor. Ayrıca bugünle ilgili merak edilen hususlara da bu Doodle aracılığıyla kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Bu yıl koronavirüs pandemisinin gölgesinde başlayan okullar hem veliler hem de öğrenciler için büyük bilinmezlerle dolu. Milli Eğitim Bakanlığı, okulları açık tutabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmakta kararlı olduğunu söylerken, bazı okullarda ise tedbirlerin alınmamış olduğu bilgisi geliyor. Bakalım 1,5 yıl sonra okullarına kavuşan öğrenciler, yakın bir gelecekte uzaktan öğretime mi geçecekler yoksa süreç, sorunsuz bir şekilde mi ilerleyecek.