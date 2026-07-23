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Fenerbahçe, FC 27'de Olmayacak mı? Stadyum Oyundan Kaldırılıyor mu?

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Fenerbahçe'nin EA SPORTS ile olan anlaşmasını sona erdirdiğinin ortaya çıkmasının ardından oyuncular arasında ciddi bir kafa karışıklığı oluştu. Peki şimdi ne olacak?

Fenerbahçe, FC 27'de Olmayacak mı? Stadyum Oyundan Kaldırılıyor mu?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EA SPORTS ile Fenerbahçe arasındaki partnerlik anlaşmasının yenilenmemesi ve kulübün internet sitesindeki sponsorlar listesinden çıkarılması, oyuncular ve sarı-lacivertli taraftarlar arasında ciddi bir bilgi kirliliğine yol açtı.

Social medyada dolaşan "Fenerbahçe oyunda tamamen lisanssız mı kalacak?" ve "Stadyum oyundan çıkarılacak mı?" gibi soruların cevabını ve olayın perde arkasındaki detayları sizler için açıkladık.

İçerikten Görseller

Fenerbahçe, FC 27'de Olmayacak mı? Stadyum Oyundan Kaldırılıyor mu?
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FC 27'de Fenerbahçe lisanssız mı olacak?

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Kısa cevap hayır, Fenerbahçe oyunda lisanssız olmayacak. Partnerlik anlaşmasının sona ermesi veya henüz yenilenmemiş olması, kulübün oyundan çıkarılacağı ya da sahte bir isimle yer alacağı anlamına gelmiyor.

1. Takım, ismi ve yeni formaları oyunda yer alacak mı?

Evet. EA SPORTS, Süper Lig’in toplu yayın ve isim haklarını doğrudan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) üzerinden alıyor. TFF ile yapılan lig lisansı anlaşması devam ettiği sürece:

  • Fenerbahçe oyunda gerçek ismi, arması ve kadrosuyla yer almaya devam edecek.
  • 2026/27 sezonuna ait yeni sezon formaları oyunda resmî olarak bulunacak.

2. Fenerbahçe'nin stadı oyundan çıkarılacak mı?

Hayır. Geçmişte EA SPORTS ile Fenerbahçe arasında yapılan stadyum ve taranmış yüz entegrasyonu anlaşmaları belirli sürelere tabidir.

Mevcut sözleşme ve haklar kapsamında Chobani Stadyumu, FC 27'de oyunda yer almaya ve kullanılmaya devam edecek.

Özel partnerlik anlaşması ne anlama geliyor?

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EA SPORTS, bazı kulüplerle (örneğin Galatasaray veya Beşiktaş gibi) lig lisansının ötesinde özel pazarlama ve içerik partnerlikleri kurar. Bu partnerlikler; Ultimate Team özel promo kartları, kulübe özel lansman videoları, oyuncularla çekilen sosyal medya içerikleri ve özel espor organizasyonlarını kapsar.

Fenerbahçe ile partner olunmaması neyi değiştirecek?

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Fenerbahçe ile EA arasında bu yıldan itibaren "henüz" özel bir partnerlik anlaşması bulunmuyor. Eğer lansman dönemine kadar taraflar masaya oturup yeni bir partnerlik anlaşması sağlamazsa:

  • Fenerbahçe oyunda lisanslı bir Süper Lig takımı olarak bulunmaya devam edecek.
  • Fakat Galatasaray ve Beşiktaş gibi partner kulüplere sağlanan özel promo kampanyaları, sosyal medya içerikleri ve kulübe özel Ultimate Team etkinlikleri Fenerbahçe için düzenlenmeyecek.

Kısacası Fenerbahçe kadrosu, logosu, yeni formaları ve stadyumuyla FC 27'de yer almaya devam edecek, yalnızca markasal düzeydeki özel pazarlama kampanyalarından muaf kalacak.

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