İşte Karşınızda Ferrari'nin Yeni CEO'su Benedetto Vigna

Kırmızı rengini hız tutkusu ile bir araya getiren Ferrari’nin yeni hedefi artık yüksek performanslı benzinli otomobiller üretmek değil, bu otomobilleri elektrikli hale getirmek. İşte tam da bu nedenle Ferrari’nin CEO’su değişti. Önümüzdeki sonbahardan itibaren göreve gelecek Benedetto Vigna, daha önce hiç otomotiv sektöründe çalışmayan sıra dışı bir isim.

Elektrikli otomobil rekabeti giderek tırmanıyor, Ford gibi geleneksel kökler sahip firmalar bile yenilikçi tasarımlarıyla sahneye çıkıyor. Hatta artık otomobil işi sadece araba fabrikası olan firmaları da ilgilendirmiyor. Bilişim sektörünün öncüleri Apple, Samsung, Huawei ve Xiaomi de otomobili işine giriyor. Peki ya lüks otomobil üreticileri? Hiç şüphesiz bu konuda Ferrari’nin de sözü geçmeye başladı.

2018’de Tesla’ya rakip olmak için elektrikli otomobiller üzerinde çalışmaya başlayan Ferrari, yeni hedeflerine daha hızlı ayak uydurmak için beklenmedik bir adım daha attı. Daha önce oyun konsolu Nintendo Wii’yi, akıllı telefonları yan çevirdiğimizde ekranın dönmesini sağlayan jiroskopu geliştiren ekiplerde yer almış, nükleer fizik mezunu, 52 yaşındaki Benedetto Vigna göreve getirildi.

Ferrari’yi elektrikli otomobiller konusunda “uçurması” beklenen yeni CEO Benedetto Vigna’nın şahane bir kariyeri var:

İtalya’daki Pisa Üniversitesi’nde nükleer fizik alanında birincilikle mezun oldu.

1995’te, İtalyan-Fransız kökenli mikro elektronik şirketi ST’de çalışmaya başladı.

Şirkette 200’den fazla mikro elektronik patentinin alınmasını sağladı.

Bu patentlerden biri kablosuz 3 boyutlu takip sensörüydü.

Bu sensör Nintendo Wii’nin oyun kollarında yer aldı, daha sonra iPhone 4’te "jiroskop" olarak kullanıldı.

Jiroskop sistemi, ilerleyen yıllarda akıllı telefonların en önemli donanımlarından birisi haline geldi.

2020 boyunca ST’nin en kârlı birimini yönetti, yönetim kurulunda yer aldı.

1 Eylül 2021’den itibaren Ferrari’nin yeni CEO’su olacak.

Elbette Benedetto Vigna hakkında söylenecek şeyler bu kadar ile sınırlı değil. Kendisinin yaptığı çalışmalar Apple ve Nintendo gibi devlerin başat ürünlerinde kullanıldı. Şimdi de 26 yıldır beslediği yenilikçi vizyonunu Ferrari’nin elektrikli otomobil çalışmaları için hayata geçirecek.