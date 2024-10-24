Fiat, tamamen yeni B-SUV otomobili 600'ü Türkiye'ye getirdiğini duyurdu. Sade ve şık bir tasarıma sahip olan otomobil, fiyatı ile de hiç fena değil.

Fiat'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı B-SUV segmentindeki otomobili "600", Türkiye pazarına giriş yaptı. Fena sayılmayan bir fiyat etiketine sahip olan otomobil, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki Fiat 600, tüketicilere neler sunuyor? Aracın Türkiye fiyatı ne kadar? İşte Fiat 600 ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Fiat 600 Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 115 kW, Elektrikli La Prima, Otomatik 1.389.900 TL 1.2L 136 HP, Hibrit Urban, Otomatik 1.489.900 TL

Karşınızda Fiat 600:

Fiat 600, markanın gelenekselleşen tasarım dilini yansıtan bir yapıya sahip. Bu bağlamda; ön kısımda LED'lerle desteklenmiş dairesel far tasarımını görüyoruz. Oldukça nazik görünen otomobil, arka kısımda ise oldukça sade aydınlatmalarla donatıldı.

Fiat 600'ün oldukça sade dizayn edilmiş bir kabini bululnuyor. 7 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranına sahip olan otomobil, orta konsolda 10.25 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi teknolojilere sahip olan bilgi-eğlence ekranı, tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Kaput altında ise hibrit veya tam elektrikli versiyon yer alıyor. Hibrit motorlu Fiat 600'de 136 beygir güç üreten 1.2 litrelik benzinli motor ile karşılaşıyoruz. Elektrik motorlu versiyonda ise 115 kW kapasiteli bir elektrik motorunu görüyoruz. Fiat 600e olarak isimlendirilecek elektrikli versiyonun menzili, şehir içi kullanımda 591 kilometre olarak açıklandı.