Fiat Egea'nın Sahiplerinin Bile Bilmediği Bazı Gizli Özellikleri: Sileceklerin Bile Gizli Bir Modu Var!

Yollarda, otoparklarda, trafik lambalarında... Nereye bakarsak bakalım karşımıza muhakkak bir tane Fiat Egea çıkıyor. Hem aile arabası hem de şirket filosunda kendine yer bulmasıyla da özellikle hepimizin aşina olduğu bir model haline geldi.

Ayrıca öyle sade durduğuna bakmayın, gerek kabinin içinde gerekse menülerinde gözden kaçırılan birçok detayı var.

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İşte Egea'nın bu az bilinen, kullanıcılarının bile bilmediği bu detaylar...

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Follow Me Home ile farları 210 saniyeye kadar açık tutabilirsiniz.

Egea'da bulunan Follow Me Home özelliği, motoru kapattıktan sonra farların bir süre daha yanmasını sağlıyor. Aydınlatması yetersiz bir yere aracınızı park edip yürürken görüş açınızı rahatlatmak için harika bir detay.

Üstelik bu farların açık kalma süresi 210 saniyeye kadar uzayabiliyor. Bunun için yapmanız gereken kontağı kapattıktan sonraki 2 dakika içinde uzun far kolunu selektör konumuna çekmek. Yaptığınız her hareket bu süreye 30 saniye daha ekler.

Sinyal koluna hafifçe dokunarak beş kez sinyal verebilirsiniz.

Egea ile şerit değiştirirken sinyal kolunu sonuna kadar itmenize gerek yok. Kolu yarım saniyeden kısa süreyle hafifçe yukarı veya aşağı hareket ettirdiğinizde sistem seçtiğiniz yönde beş kez sinyal verip otomatik olarak kapanıyor. "Konfor sinyali" olarak bilinen bu özellik, trafikte de işi epey kolaylaştırıyor.

Buna ek olarak Egea'nın bazı versiyonlarında karşılama aydınlatması bulunyor. Bu özellik de uzaktan kumandayla kapı kilidini açtığınızda park ve plaka lambalarının yanmasını sağlıyor.

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City modu direksiyonu hafifletiyor.

Fiat Egea'nın vazgeçilmezlerinden biri olan City modu, özellikle dar sokaklarda park ederken veya sıkışık manevralarda tam bir hayat kurtarıcı. Ön konsolda bulunan City tuşuna basınca direksiyon sistemi ekstra elektrik desteği alıyor ve simidi çevirmek için hiç güç gerekmiyor.

Yoğun trafikte ve sürekli manevra yapmak zorunda kaldığınız anlarda kollarınızı yormamak için en kullanışlı özelliklerden biri olur kendisi. İşiniz bittiğinde ise yine aynı tuşa basarak normal sürüş sertliğine anında geçiş yapabilirsiniz.

Viraj lambaları dönüş yaptığınız tarafı aydınlatıyor.

Bazı Egea donanımlarında bulunan viraj aydınlatma sistemi, gece dönüşlerinde kör noktaları en aza indiriyor. Uygun hız ve direksiyon açısı yakalandığında veya sinyal verildiğinde o yöndeki ön sis farı otomatik yanarak yolun kenarını aydınlatıyor.

Genellikle 40 km/sa altındaki hızlarda devreye giren bu akıllı özellik, karanlık yollardan veya keskin köşelerden dönerken önünüzü daha net görmenizi sağlıyor.

MIST ile camı su püskürtmeden silebilirsiniz.

Silecek kolundaki MIST kademesi genellikle sürücülerin gözünden kaçan küçük ama pratik detaylardan biri. Kolu yukarı doğru itip bıraktığınızda silecekler tek bir tur atıyor ancak fıskiyelerden cam suyu püskürtülmüyor.

Özellikle sabahları ön camda biriken hafif tozu veya çiği temizlemek istediğinizde suyu harcamadan camı pırıl pırıl yapmak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Silecekleri özel bakım konumuna alabilirsiniz.

Egea'da ön cam silecek lastiklerini değiştirmek veya kar yağışlı günlerde camdan uzak tutmak için özel bir bakım modu var. Bunun için önce silecekleri kapatıp kontağı STOP konumuna getirmeniz gerek. Daha sonra 2 dakika içinde silecek kolunu en az yarım saniye yukarı kaldırdığınızda silecekler camın ortasında durarak bakım pozisyonuna geçmiş oluyor.

Böylece silecekleri kaldırmak ve lastiklerini değiştirmek de zahmetsiz hale geliyor. Kış aylarında camı kazırken sileceklerin kaportaya takılmasını önlemek için bu özellik de epey kullanışlı görünüyor.

GSI sistemi vites değiştirmeniz gereken zamanı gösterir.

Bitti mi sandınız? Bir de Egea'da GSI sistemi bulunuyor ki bu sistem, cebinizi düşünerek ne zaman vites değiştirmeniz gerektiğini gösterge panelindeki ok işaretleriyle size gösteriyor.

Üst vitese geçmek ve aracı yokuşta rahatlatmak için vites küçültmeniz gerektiğinde bu yönlendirmeleri ekranda görebiliyorsunuz. Özellikle yakıt tüketimini azaltmak için bu özellik son derece etkili.

Park sensörlerinin uyarı sesini değiştirebilirsiniz.

Egea modellerinde park sensöründe duyulan uyarı sesinin seviyesi kişiselleştirilebiliyor. Bunun için araç menüsünden park desteği ayarlarına girebilir, altından ses şiddetini yakın, orta veya uzak olarak dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Bazı donanım paketlerinde bu uyarıları sadece sesli ya da hem sesli hem de ekranda görsel olarak takip edilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

Peki sizin Egea'da fark ettiğiniz başka detaylar var mı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!