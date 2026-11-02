Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Fiat Egea'nın Sahiplerinin Bile Bilmediği Bazı Gizli Özellikleri: Sileceklerin Bile Gizli Bir Modu Var!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yollarda, otoparklarda, trafik lambalarında... Nereye bakarsak bakalım karşımıza muhakkak bir tane Fiat Egea çıkıyor. Hem aile arabası hem de şirket filosunda kendine yer bulmasıyla da özellikle hepimizin aşina olduğu bir model haline geldi.

Fiat Egea'nın Sahiplerinin Bile Bilmediği Bazı Gizli Özellikleri: Sileceklerin Bile Gizli Bir Modu Var!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Ayrıca öyle sade durduğuna bakmayın, gerek kabinin içinde gerekse menülerinde gözden kaçırılan birçok detayı var.

İşte Egea'nın bu az bilinen, kullanıcılarının bile bilmediği bu detaylar...

İçerikten Görseller

Fiat Egea'nın Sahiplerinin Bile Bilmediği Bazı Gizli Özellikleri: Sileceklerin Bile Gizli Bir Modu Var!
asdsf
rer
city
ewreqw +4

Follow Me Home ile farları 210 saniyeye kadar açık tutabilirsiniz.

asdsf

Egea'da bulunan Follow Me Home özelliği, motoru kapattıktan sonra farların bir süre daha yanmasını sağlıyor. Aydınlatması yetersiz bir yere aracınızı park edip yürürken görüş açınızı rahatlatmak için harika bir detay.

Üstelik bu farların açık kalma süresi 210 saniyeye kadar uzayabiliyor. Bunun için yapmanız gereken kontağı kapattıktan sonraki 2 dakika içinde uzun far kolunu selektör konumuna çekmek. Yaptığınız her hareket bu süreye 30 saniye daha ekler.

Sinyal koluna hafifçe dokunarak beş kez sinyal verebilirsiniz.

rer

Egea ile şerit değiştirirken sinyal kolunu sonuna kadar itmenize gerek yok. Kolu yarım saniyeden kısa süreyle hafifçe yukarı veya aşağı hareket ettirdiğinizde sistem seçtiğiniz yönde beş kez sinyal verip otomatik olarak kapanıyor. "Konfor sinyali" olarak bilinen bu özellik, trafikte de işi epey kolaylaştırıyor.

Buna ek olarak Egea'nın bazı versiyonlarında karşılama aydınlatması bulunyor. Bu özellik de uzaktan kumandayla kapı kilidini açtığınızda park ve plaka lambalarının yanmasını sağlıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

City modu direksiyonu hafifletiyor.

city

Fiat Egea'nın vazgeçilmezlerinden biri olan City modu, özellikle dar sokaklarda park ederken veya sıkışık manevralarda tam bir hayat kurtarıcı. Ön konsolda bulunan City tuşuna basınca direksiyon sistemi ekstra elektrik desteği alıyor ve simidi çevirmek için hiç güç gerekmiyor.

Yoğun trafikte ve sürekli manevra yapmak zorunda kaldığınız anlarda kollarınızı yormamak için en kullanışlı özelliklerden biri olur kendisi. İşiniz bittiğinde ise yine aynı tuşa basarak normal sürüş sertliğine anında geçiş yapabilirsiniz.

Viraj lambaları dönüş yaptığınız tarafı aydınlatıyor.

ewreqw

Bazı Egea donanımlarında bulunan viraj aydınlatma sistemi, gece dönüşlerinde kör noktaları en aza indiriyor. Uygun hız ve direksiyon açısı yakalandığında veya sinyal verildiğinde o yöndeki ön sis farı otomatik yanarak yolun kenarını aydınlatıyor.

Genellikle 40 km/sa altındaki hızlarda devreye giren bu akıllı özellik, karanlık yollardan veya keskin köşelerden dönerken önünüzü daha net görmenizi sağlıyor.

MIST ile camı su püskürtmeden silebilirsiniz.

ssda

Silecek kolundaki MIST kademesi genellikle sürücülerin gözünden kaçan küçük ama pratik detaylardan biri. Kolu yukarı doğru itip bıraktığınızda silecekler tek bir tur atıyor ancak fıskiyelerden cam suyu püskürtülmüyor.

Özellikle sabahları ön camda biriken hafif tozu veya çiği temizlemek istediğinizde suyu harcamadan camı pırıl pırıl yapmak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Silecekleri özel bakım konumuna alabilirsiniz.

ghkj

Egea'da ön cam silecek lastiklerini değiştirmek veya kar yağışlı günlerde camdan uzak tutmak için özel bir bakım modu var. Bunun için önce silecekleri kapatıp kontağı STOP konumuna getirmeniz gerek. Daha sonra 2 dakika içinde silecek kolunu en az yarım saniye yukarı kaldırdığınızda silecekler camın ortasında durarak bakım pozisyonuna geçmiş oluyor.

Böylece silecekleri kaldırmak ve lastiklerini değiştirmek de zahmetsiz hale geliyor. Kış aylarında camı kazırken sileceklerin kaportaya takılmasını önlemek için bu özellik de epey kullanışlı görünüyor.

GSI sistemi vites değiştirmeniz gereken zamanı gösterir.

Fiat Egea Gösterge Paneli ve Dijital Ekran

Bitti mi sandınız? Bir de Egea'da GSI sistemi bulunuyor ki bu sistem, cebinizi düşünerek ne zaman vites değiştirmeniz gerektiğini gösterge panelindeki ok işaretleriyle size gösteriyor.

Üst vitese geçmek ve aracı yokuşta rahatlatmak için vites küçültmeniz gerektiğinde bu yönlendirmeleri ekranda görebiliyorsunuz. Özellikle yakıt tüketimini azaltmak için bu özellik son derece etkili.

Park sensörlerinin uyarı sesini değiştirebilirsiniz.

ghjk

Egea modellerinde park sensöründe duyulan uyarı sesinin seviyesi kişiselleştirilebiliyor. Bunun için araç menüsünden park desteği ayarlarına girebilir, altından ses şiddetini yakın, orta veya uzak olarak dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Bazı donanım paketlerinde bu uyarıları sadece sesli ya da hem sesli hem de ekranda görsel olarak takip edilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

Peki sizin Egea'da fark ettiğiniz başka detaylar var mı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Toyota’dan Ezber Bozan Hamle: Yeni Nesil Benzinli Motorlarını Rakiplerine Satacak!

Toyota’dan Ezber Bozan Hamle: Yeni Nesil Benzinli Motorlarını Rakiplerine Satacak!

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Toyota Yeni Hibrit Motorunu Duyurdu: Corolla'da Bu Motorla Gelecek

Toyota Yeni Hibrit Motorunu Duyurdu: Corolla'da Bu Motorla Gelecek

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Fiat Doblo, Opel Combo, Peugeot Rifter Gibi Modellerin Bursa’daki Üretimi Resmen Başladı: 300 Milyon Dolarlık Proje!

Fiat Doblo, Opel Combo, Peugeot Rifter Gibi Modellerin Bursa’daki Üretimi Resmen Başladı: 300 Milyon Dolarlık Proje!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Yenilenen Chery Tiggo 7 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Yenilenen Chery Tiggo 7 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Araba Fiat

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Togg Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: İşte Güncel Fiyatlar

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Renault Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Boreal'e 139 Bin TL'ye Varan İndirim!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Toyota Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Corolla Cross Hybrid'de İndirim Fırsatı!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Kasım 2026 Fiat Fiyat Listesi Belli Oldu: Grande Panda'ya Zam!

Görünce Sizi Geçmişe Götürecek Hem Tuşlu Hem Kapaklı Telefon HMD Nokia 2360 Flip Tanıtıldı

Görünce Sizi Geçmişe Götürecek Hem Tuşlu Hem Kapaklı Telefon HMD Nokia 2360 Flip Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com