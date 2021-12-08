Fiat Fiorino 2021 Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Modern, dinamik ve şık bir tasarıma sahip olan yeni ticari araç Fiat Fiorino 2021’in teknolojik donanımlarıyla ve sıkı güvenlik önlemleriyle cezbedici birçok unsuru bulunuyor. Bu yazımızda sizler için Fiat Fiorino 2021’in dikkat çeken özelliklerini ve fiyat listesini derledik.

Hem geniş hem de konforlu olan yeni Fiat Fiorino 2021, yolculuğunuzu keyifli hâle getirecek unsurlara sahip. Ticari araç olmasına rağmen sahip olduğu özelliklerle normal bir araçtan farksız hissettiriyor. Her ne kadar bir Doblo olmasa da eniştelerin yeni gözdelerinden biri olabilecek yeni Fiat Fiorino dikkat çekici özelliklere sahip.

Bu yazımızda sizler için Fiat Fiorino 2021’in dış tasarımı, iç tasarımı, konforu, güvenliği, performansı ve yakıt tüketimini ve fiyat listesini özetleyip derledik ve önemli bilgileri sizlere aktardık. Dilerseniz gelin Fiat Fiorino 2021 dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesine beraber göz atalım.

Tasarım: 16 farklı şekilde ayarlanabilir koltuklar

Dış tasarım:

Fiat Fiorino 2021, özel tip tavan raylarıyla ve krom detaylı ön ızgarası, yan çıtaları ve elmas kesim alaşım jantlarıyla hem şık bir görünüme sahip hem de oldukça kullanışlı. Dış görünüş olarak bir ticari araç olduğunu hemen anlayabileceğiniz sürgülü kapılara sahip olsa da modern tasarımıyla gerçekten cezbedici bir araba.

İç tasarım:

Araçtaki koltukları 16 farklı şekilde ayarlayabiliyor, arka koltukları yatırabiliyor veya tamamen sökebiliyorsunuz. Fiat Fiorino 2021’in en önemli özelliği ise tabii ki geniş olması. Çok yüksek bir kapasiteye sahip olan aracın bagajı yukarı doğru açılıyor ve görüş rahatlığı sağlayarak yüklemeyi kolaylaştırıyor. 3. sıradaki cam sayesinde de aracın içi daha ferah gözüküyor.

Konfor: Yükseklik ayarlı ön sürüş farları

Yeni nesil bir ticari araç olmasına takılmayın zira Fiat Fiorino 2021’de konfor açısından çok gelişmiş teknolojiler bulunuyor. Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Elektrikli ön camlar ve dikiz aynaları hiçbir şekilde buğulanma yapmıyor. Gece vakti sürüş yaparken ön farların yüksekliğini de ayarlayabiliyorsunuz.

Aracın bagaj kısmında yük sabitleme kancaları ve yük bölümü zemin kaplaması bulunuyor. Bagaj kısmında gece vakti görüş olmaması adına arka aydınlatma da arttırılmış. Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğunu da dilediğiniz gibi kendinize göre ayarlayabiliyor ve tek parça olan arka koltuğu ekstra boşluk için katlayabiliyorsunuz.

Güvenlik: Dört sensörlü ve EBD'li ASB fren sistemi

Fiat Fiorino 2021’de dört sensörlü ve EBD'li ABS fren sistemleri bulunuyor. Ek olarak ESP, ASR, Hillholder, HBA, LAC koruma sistemleri de arabada mevcut. Araçta anti-submarin koltuklar bulunuyor. Sürücü hava yastığı, yolcu hava yastığı ve yan hava yastıklarına ek olarak aktif gergili emniyet kemerleri de mevcut.

Fiat Fiorino 2021 performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Fiat Fiorino 2021’de 1.3 Multijet 95 beygir dizel bir motor bulunuyor. 200 azami torka sahip aracın azami ulaşabildiği hız ise 170 KM/S. Fiat Fiorino 2021’in şehir içinde 100 km başına tükettiği yakıt 5.7 litre, şehir dışında ise 3.8 litre. 5 vitesli manuel şanzımana sahip Fiat Fiorino 2021’in motor emisyon seviyesi ise Euro 6.

Fiat Fiorino 2021 fiyat listesi:

Fiat Fiorino Cargo fiyat listesi

1.3 M.Jet 95HP E6D (Standart): 209.900 TL

1.3 M.Jet 95HP E6D (Standart Plus): 219.900

Fiat Fiorino Combi fiyat listesi

1.4 Fire 77HP E6D (Pop): 204.900

1.3 M.Jet 95HP E6D (Pop): 234.900

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D (Pop): 210.900

1.4 Fire 77HP E6D (Safeline): 213.900 TL

1.3 M.Jet 95HP E6D(Safeline): 243.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D (Safeline): 219.900 TL

1.3 M.Jet 95HP E6D (Urban): 247.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D (Premio): 222.900 TL

1.3 M.Jet 95HP E6D (Premio): 252.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D (Premio): 228.900 TL

Fiat Fiorino 2021 özelliklerini ve fiyatlarını sizlerle birlikte detaylarıyla inceledik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Modele gelen yenilikler tatmin edici mi ve fiyatlar size göre nasıl?