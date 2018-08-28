FIFA 19 - Önerilen ve Minimum Sistem Gereksinimleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla beklenen FIFA 19'u oynayabilmeniz için minimum sistem gereksinimlerini sizlerle paylaştık.

EA Sports'un her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla beklenen oyunu FIFA 19'un sistem gereksinimleri açıklandı. Geçen seneye oranla büyük farklılıkların olmadığı sistem gereksinimlerini sizlerle paylaşıyoruz.

KONAMI'nin Türkiye Ligi'ni bünyesine katmasıyla Türk oyuncuların gözlerini büsbütün üzerine çevirdiği FIFA 19'u oynayabilmek için PC'nizdeki sistem gereksinimleri ortaya çıktı. Buna göre oyun geçtiğimiz yıldan çok da farklı donanımlara ihtiyaç duymuyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi lisansını da alan FIFA 19'da önceki yıllardan farklı olarak çok çeşitli oyun modları olacak.

Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 7/8.1/10 - 64-Bit

Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz

8GB RAM

En az 50 GB boş alan

NVIDIA GTX 460 1GB veya AMD Radeon R7 260

DirectX 11 uyumlu (DirectX 11 için 7 gerekir)

Önerilen Sistem Gereksinimleri

Windows 10 - 64-Bit

Intel i3 6300T veya dengi

8GB RAM

En az 50 GB boş alan

NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X

DirectX 12 uyumlu

FIFA 19, 28 Eylül 2018'de tüm PS4, Xbox One ve PC sahiplerinin beğenisine sunulacak. Oyunun demo çıkış tarihi ise halen belirsizliğini koruyor.