FIFA Mobile'da Maçın Seyrini Değiştirecek Taktikler

FIFA Mobile sadece Google Play Store üzerinde yüz milyonun üzerinde indirmeye sahip. App Store üzerinde de spor kategorisinde yer alan uygulamalar arasında en popüler olanlardan biri. Oyuncu sayısı bu kadar yüksek olan bir oyunda ayakta kalabilmek içinse oldukça güçlü bir takımınız olması gerek. Biz de bunu başarmak için ihtiyacınız olan FIFA Mobile taktiklerini inceliyoruz.

Futbol oyunu dendiği zaman akla gelen iki oyundan birisi FIFA. Bilgisayar ve oyun konsolları tarafında rakibi PES’e karşı ne kadar büyük bir pazara sahip olduğu tartışılmaz bir gerçek. Bir de işin mobil tarafı var. Akıllı telefonların hayatımızda ne kadar büyük bir yer kapladığını göz önünde bulunduracak olursak FIFA’nın mobil tarafta da oyunculara sunduğu bir ürün olması çok normal.

FIFA Mobile bilgisayar ve konsollarda bulunan Ultimate Team modunu basitleştirerek ceplerimize sığacak bir şekle sokuyor. Her FIFA oyununda olduğu gibi, FIFA Mobile da rekabet unsurundan beslenen bir yapıya sahip. İşte tam da bu yüzden FIFA Mobile oynarken akılda tutulması gereken taktikler var. Gelin bu taktikler neymiş birlikte bakalım.

FIFA Mobile taktikleri:

Akademi’de anlatılanlara dikkat edin,

Kadro mühendisliğini iyi yapın,

Takımınız için doğru dizilişi seçin,

Etkinliklere katılırken dikkatli olun,

Sezonlar’a katılın.

Pazar’ı verimli kullanın,

FIFA Mobile Akademi’sinde anlatılanlara dikkat edin:

FIFA Mobile bizleri ilk olarak Akademi ismini verdiği eğitim kısmıyla karşılıyor. Burada oyunun nasıl oynandığı, pas vermenin veya şut çekmenin nasıl yapıldığını gibi temel bilgiler anlatılıyor. Bunlara ek olarak kadro düzenleme işleminin nasıl yapılacağı gibi arkaplanla ilgili işlemler de gösteriliyor. Oyunu iyi bir şekilde anlayıp serüvenimizin devamında takılmamak için Akademi kısmını dikkatle tamamlamakta fayda var.

Kadro mühendisliğini iyi yapın:

İyi bir futbol takımı kurmak için yapılması gereken ilk şey iyi bir kadro kurmaktır. Ancak iyi bir kadro sadece genel reytingi yüksek oyuncuları serpiştirerek kurulmuyor. Nasıl gerçek hayatta iyi bir kadro iyi bir teknik direktöre ihtiyaç duyuyorsa FIFA Mobile’da da aynı kural geçerli. Bu yüzden kadro kurarken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var.

FIFA Mobile’da takımın genel reytingi sadece ilk on birimizde yer alan oyuncular üzerinden hesaplanıyor. Sonuç olarak da oyuncular bulabildikleri en yüksek reytingli oyuncuları kadroya koyarak güçlü bir takım elde etmeye çalışıyor. Ancak bu noktada yapılması gereken şey oynamak istediğiniz futbola uygun bir kadro oluşturmak. Bunu yapmak için de takımınızda yer alan en güçlü oyuncuların mevkilerini göz önünde bulundurarak bir diziliş seçmek.

Kadro mühendisliğine doğru dizilişi seçmek de dahil:

Oyuna ilk başlandığı zaman seçim yapılabilecek çok az diziliş seçeneği yer alıyor. Bu aşamada zaten kadromuzda yer alan oyuncuların genel reytingleri adeta yerlerde olduğu için hangi dizilişi seçtiğimiz çok önemli değil fakat ilerleyen zamanlarda kadromuz güçlendikçe kadromuza uygun bir diziliş seçmemiz gerekecek. FIFA Mobile’ı iyi oynayan oyuncuların bir ana dizilişi ve bir de işler yolunda gitmezse diye seçtiği bir b planı dizilişi oluyor.

Kadromuza göre bir diziliş belirlerken yapmamız gereken şey oyuncularımızın ayrıntılı istatistiklerine bakmak. Oyuncuların sadece genel reytinglerine bakmak yanıltıcı olabiliyor. Örneğin bir orta saha kanat oyuncusunun genel reytingini yüksek görünce otomatik olarak o oyuncunun hızlı bir oyuncu olduğunu düşünebiliriz. Haliyle de kanatların ön planda olduğu bir diziliş seçeriz. Ancak oyuncunun yüksek reytingli olmasına sebep olan özellikleri hız yerine pas veya şut gibi nitelikler olabilir.

Aynı şekilde merkez orta saha oyuncularının genel reytingine bakmaktansa defansif ve ofansif özelliklerini incelememiz gerekiyor. Özellikle çift merkez orta sahalı dizilişlerde iki orta sahanın da defansif ya da ofansif olması belli bölgelerde zafiyet göstereceğimiz anlamına geliyor. Çoğu senaryoda doğru olan seçenek bir ofansif ve bir defansif orta sahanın yan yana oynaması.

Önünüze gelen her etkinliğe katılmayın:

Özellikle rekabet unsuru içeren mobil oyunların en büyük silahı oyuncuların sonsuz bir hızla gelişmesini engelleyebilmek için “enerji” ismi verilen bir değişken. Oyunda yapabileceğiniz neredeyse her şey enerji tüketiyor. Enerjinizin yeniden dolması için de belli bir süre beklemeniz gerekiyor. Bunları neden mi anlatıyoruz? Çünkü bazı etkinlikler yarın yokmuşçasına enerji tüketiyor.

FIFA Mobile’da yer alan etkinlikler tamamlandığı takdirde hem güzel ödüller veriyor hem de enerjimizin bir kısmını alıp götürüyor. İşte bu yüzden özellikle başlarda katılacağımız etkinliklere dikkat etmemiz gerek. Bir etkinliğe katılıp katılmayacağımızın kararını verirken etkinliğin verdiği ödülün büyüklüğünü ve harcamamız gereken enerji miktarını karşılaştırmamız gerekiyor. Eğer sonuçtan memnun olmazsak katılacak başka bir etkinlik bulmak en doğrusu.

Sezonlar’a katılın:

Etkinliklerin aksine, yapabildiğimiz ilk an Sezonlar’a katılmamız gerekiyor. Sezonlar’a katılabilmek için sekizinci seviyeye kadar gelmemiz gerek. Ancak bir kere katıldıktan sonra gerçek anlamda rekabetçi FIFA Mobile’ın ne demek olduğunu anlıyoruz. Bazı rakipler o kadar zorlayıcı oluyor ki insan bazen futbolu bilip bilmediğini bile sorgulayabiliyor. Bu kadar zorluğun tabii ki güzel getirileri oluyor.

Sezonlar’a katılmak, para kazanmak ve kazandığımız paralarla yeni oyuncular satın alabilmek için izleyebileceğimiz en etkili ve en hızlı yöntem. Tüm bunların yanı sıra ne kadar zorlanırsak zorlanalım oyunun nasıl oynanması gerektiğine dair güçlü ipuçları ediniyor ve bir yerden sonra biz karşımızdaki oyuncuların zorlu rakipleri olmaya başlıyoruz.

Pazar’ı verimli kullanın:

FIFA Mobile’da da neredeyse her mobil oyunda olduğu gibi gerçek para harcayarak satın alım yapmayı sağlayan bir mağaza bulunuyor. Biz mağazadan değil, oyunun Pazar ismini verdiği transfer bölgesinden bahsediyoruz. FUT’ta olduğu gibi FIFA'nın mobil sürümünde de diğer oyuncularla futbolcu alışverişi yapabiliyoruz. Ancak oyun içi parayı kazanmak o kadar da kolay olmadığı için burada yapacağımız harcamaları belli bir plan dahilinde yapmalıyız.

Pazar’ı verimli bir şekilde kullanabilmek için ilk olarak Pazar’da yer alan arama fonksiyonunu doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Arama yerinde kullanabildiğimiz ücret ve özellik gibi filtreler sayesinde bütçemize ve takımımıza en uygun oyuncuyu bulmamız kolaylaşıyor. Tabii Pazar yeri sadece para harcamak için kullanılan bir yer değil. Aynı şekilde para kazanmak için de çok kullanışlı bir yer.

Tıpkı diğer oyunculardan futbolcu alırken para verdiğimiz gibi biz de kendi futbolcumuzu satacağımız zaman para kazanıyoruz. Kadronuzda boşuna yer işgal eden futbolcuları kadrodan çıkararak gereksiz bir şişkinlik oluşmasının önüne geçmek gerekiyor. Bu sayede hem kafa karışıklıklarının önüne geçiyoruz hem de kenarda boş boş duran futbolcular üzerinden az da olsa bir gelir elde etmiş oluyoruz.

FIFA Mobile oynarken aklımızda bulunması gereken ipuçlarına ve taktiklere göz attığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Dilerseniz mobil olmayan FIFA için hazırladığımız FUT Draft rehberimize göz atabilirsiniz. Eğer FIFA Mobile deneyiminiz varsa oyunla ilgili görüşlerinizi de yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.