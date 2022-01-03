Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler - Aralık 2021

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 enflasyon oranlarıyla birlikte bir önceki aya göre fiyatları en çok artan ve azalan ürünleri paylaştı. Enflasyonun aylık bazda %13,58 olarak açıklandığı Aralık 2021 döneminde yazım ve çizim kağıtlarının fiyatları %64,48 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün saat 10.00’da 2021 yılının aralık ayına dair enflasyon verilerini paylaştı. Yıllık enflasyon, beklenen oranın üzerinde olacak şekilde %36,08 olarak açıklanırken aylık enflasyon oranının %13,58 olduğu belirtildi. TÜİK, bunun yanı sıra geçtiğimiz ay fiyatları en çok artan ürünleri de açıkladı.

Paylaşılan verilere göre aralık ayında fiyatları en çok artan ürünler, yazım ve çizim kağıtları oldu. Öyle ki Aralık 2021 döneminde yazım ve çizim kağıtlarının fiyatları, bir önceki aya göre %64,48 oranında artış gösterdi. Enflasyonun aylık bazda %13,58 olarak açıklandığı aralık ayında diğer ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışın yüzdeleriyse şu şekildeydi:

Aralık ayında fiyatları en çok artan ürünler

Yazım ve çizim kağıtları 64,48

Patlıcan 59,00

Salatalık 49,76

Buğday unu 44,08

Margarin 43,87

Otomobil (Benzinli) 38,39

Otomobil (Dizel) 35,49

Oyun konsolu 35,07

Elektrikli süpürge 33,64

Elektrikli küçük ev aletleri (Tost makinesi) 32,54

Ankastre mikrodalga fırın 30,10

Tahin helvası 29,07

Mücevher (Altın) 28,52

Patates 28,38

Hazır sütlü tatlılar 28,25

Kombi 28,07

Yoğurt 27,82

Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (Malzeme ve işçilik) 27,45

Kahve 27,27

Süt 25,68

Aralık ayında fiyatları en fazla düşen ürünlerse şu şekilde (bir önceki aya göre):