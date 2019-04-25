Ford’un Yeni İcadı: Otonom Frenli Alışveriş Arabası (Video)

Ford, yeni teknolojilerinin reklamını yapmak için oldukça ilginç bir icada imza attı.

ABD’li otomobil üreticisi Ford, bu alandaki uzmanlığını bazı kullanışsız icatlarda da denemeyi seviyor. Daha önce emniyet kemerli yatak ve ses engelleme teknolojisine sahip köpek kulübesi üreten firmanın son icadı da kendi fren yapan alışveriş arabası.

Süpermarket trafiğinde yaşanacak kazalara(!) karşı önlem olarak üretilen kendi fren yapan alışveriş arabası, sensörlerini kullanarak çarpışmadan önce önüne çıkan nesneleri fark ederek fren yapıyor.

Ford, çocukların yetişkinleri taklit etmeyi sevdiklerini ve bir alışveriş arabasını iterken, kendi hayal dünyalarında araba kullandıklarını hayal ettiklerini belirtiyor. Firmaya göre alışveriş arabaları çocukların otomobili, süpermarket reyonları da yarış pistleri.

Genel olarak çocukların suçlanması biraz haksızlık olsa da ortaya çıkan video oldukça eğlenceli ve komik. Bir pazar arabası, korkmuş süpermarket müşterileri ve bir Mustang içeren bu videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. Ford’un yeni kendinden frenli alışveriş arabaları ise yakın zamanda tüm süpermarketlere falan gelmeyecek çünkü kendisi kullanışsız bir icat ve eğlenceli bir PR çalışması.