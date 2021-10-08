Formula 1 2022 Aracının Kanlı Canlı Fotoğraflarını Çektik

Formula 1 Türkiye GP'si için İstanbul Park'ta bulunan ekibimiz, 2022 yılında kullanılmaya başlayacak yepyeni Formula 1 aracını sizler için görüntüledi. Araç, aerodinamik sistemleriyle de tasarımıyla da yepyeni görünüyor.

Dünya genelindeki tüm motorspor tutkunlarının gözünü kulağını İstanbul'a çevirmesine yol açan Formula 1 Türkiye GP'si, sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman turlarıyla resmen başladı. Formula 1 tutkunları, Intercity İstanbul Park'ta tüm gün kulaklarının pasını silerken, çeşitli etkinliklere de katılma imkanı yakaladılar. Webtekno olarak o etkinlikleri yakından takip ediyoruz.

İstanbul Park, Formula 1 pilotlarına ve takımlarına ek olarak, çok önemli bir misafiri daha ağırlıyor. Bu misafir, Formula 1'de 2022 yılında kullanılacak yarış aracı. Mühendislerin Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) iş birliğinde geliştirdikleri araç, takımlar tarafından yeniden elden geçirildikten sonra, önümüzdeki sezonda resmen kullanılmaya başlayacak. İşte sizler için İstanbul Park'tan çekilen o fotoğraflar:

2022 yılında kullanılacak Formula 1 aracı işte böyle görünüyor

2022 yılında kullanılmaya başlayacak Formula 1 araçları, neredeyse tamamen baştan dizayn edilmiş durumda. Her detay üzerinde büyük bir önemle çalışan mühendisler, aracın aerodinamik sistemini yeniden oluşturdular. Ayrıca tarihte ilk kez 18 inç jant kullanımına ek olarak ön lastiklere kanatçıklar eklenmiş durumda. Öte yandan aracın burun tasarımı da artık biraz daha farklı.

Yeni Formula 1 aracı yalnızca ön kısmında tasarım değişikliğine uğramadı. Arka kısımda da yepyeni bir tasarım görüyoruz. Yuvarlatılmış kenarlar, araca oldukça farklı bir hava katmış durumda. Ayrıca, 7.500'den fazla simülasyona sokulan aracın artık çok daha güvenli ve karbon salınımı açısından verimli olduğunu da belirtelim. Son olarak, aracın motorunun 2021 model ile aynı olduğunu da söylemiş olalım.