Formula 1 2022 sezonu, heyecanla ve tartışmayla biten 2021 sezonunun ardından yeniden start düzlüğünde yerini aldı! 22 yarıştan oluşacak sezonun ilk yarışı, Bahreyn GP olacak. İşte bugün başlayacak Bahreyn GP'nin yarış programı..

2021 sezonunu tarihi bir rekabetle geçiren ve çokça tartışılan ve tartışılmaya devam eden bir şekilde ardında bırakan Formula 1, 2022 sezonuyla birlikte geri döndü. Teknik regülasyonların tamamen değiştiği, birbiriyle çok daha yakından yarışabilecek bambaşka araçlar göreceğimiz 2022 sezonu 20 Mart Pazar günü Bahreyn Grand Prix ile başlayacak.

Formula 1 2022 sezonu, bu yıl ilk kez düzenlenecek Miami Grand Prix de dahil olmak üzere toplamda 22 yarışa ev sahipliği yapacak. 10 Formula 1 takımı ve 20 Formula 1 pilotunun kıyasıya mücadele edeceği yeni sezonda bu haftanın yarış takvimi şu şekilde olacak:

Formula 1 2022 sezonunun ilk yarışı Bahreyn GP!

2004 yılından beri Sakhir’de Bahrain Uluslararası Yarış Pisti'nde düzenlenen Formula 1 Bahreyn GP, 2021 sezonunda olduğu gibi bu yıl da sezonun açılışına ev sahipliği yapacak. Bahreyn Grand Prix’in son kazananı, geçtiğimiz yıl 8. Dünya Şampiyonluğu’nu son turda elinden kaçıran Lewis Hamilton olmuştu.

Bahreyn GP antrenman turları ne zaman?

1. antrenman turları: 18 Mart 15.00

18 Mart 15.00 2. antrenman turları: 18 Mart 18.00

18 Mart 18.00 3. antrenman turları: 19 Mart 15.00

Bahreyn GP sıralama turları ne zaman?

Formula 1 Bahreyn GP sıralama turları, 19 Mart Cumartesi 18.00’da başlayacak.

Bahreyn GP ne zaman, saat kaçta?

Formula 1 Bahreyn GP, 20 Mart Pazar saat 18.00’da başlayacak.

Formula 1 Bahreyn GP nasıl izlenir?

Formula 1 2022 sezonu, bu yıl yeniden S Sport kanalında yayımlanacak. Yarışları S Sport'un mobil uygulaması S Sport Plus üzerinden izleyebileceğiniz gibi, S Sport kanallarına da aşağıdaki yollardan ulaşabilirsiniz:

Uydudan izlemek için:

S Sport'u uydudan ücretsiz izlemek için frekans bilgileri şu şekilde:

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)

DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

S Sport kanal listesi:

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

S Sport2 kanal listesi

D-Smart 79. Kanal

TV+ 78. Kanal

TiviBu 74. Kanal

Kablo TV 241. Kanal

Vodafone TV 12. Kanal

Formula 1 2022 sezonu yarış takvimi: