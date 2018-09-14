Fortnite Fanları, Sezon 6'da Şeytani Bir Evren Bekliyor

Fortnite, Sezon 6'yı oyuncularına sunmaya günbegün yaklaşıyorken, spekülasyonlar aldı başını gidiyor ancak bir hipotezin arkasında gerçekten de kanıt var gibi görünüyor.

Bu hafta ki Fortnite Yükleme Ekranı büyük tartışmalara sebep oldu. İlk bakışta Brite Bomber (Bombacı Kız) sadece mor küpe dokunuyor gibi görünse de, bazı dikkatli kişiler küpte oluşan yansımada kahramanımızın şeytani bir versiyonunun gözüktüğünü farketti. Hatta tişörtünün üstünde tatlı bir unicorn yerine korkutucu bir ejdarha var.

Fortnite Fanlarından birisi, konuyu çok ileri götürdü. Sezon 6'nın dosyalarından bazılarına erişen kullanıcı, "lav" ve "volkan" isimli dosyaları ve Ganimet Gölü'nün akışkan, değişik bir sıvıyla dolu olduğunu gördü.(Muhtemelen lav.)

GamesRadar'dan Leon Hurley, bugün yeni Fortnite kostümüne dikkat çekmek için Hacivat ve Karagöz adlı geleneksel Türk oyunundaki Hacivat'ın kostümünü paylaştı. Dikkat edelim ki bu bir gölge oyunu. Gölge mi? Şeytani evreni doğruluyor gibi.

Oyun ilk kez ürkütücülüğe kaçmıyor. Domates Şehri'nin adı, Domates Tapınağı olarak değiştirilmişti ve ortamın karamsarlaştırıldığı bariz bir şekilde görünüyordu.

Karanlık Evren teması, yeni sezona fazlasıyla uyum sağlayacak gibi duruyor. Cadılar Bayramı yaklaşırken Fortnite Evreni'nin ürkütücü bir havaya girmesi mantıklı gözüküyor. Yanlış ağaca mı havlıyoruz bilinmez ancak yeni sezon fazlasıyla gizemlerle dolu.