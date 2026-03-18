Yıllar Sonra Beklenen Gün Geldi: Fortnite, Google Play'e Geri Dönüyor!

Yıllar önce Google Play'den kaldırılan Fortnite, tarafların uzlaşma sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden mağazaya geri dönüyor.

Oyun, 19 Mart itibarıyla dünya genelinde Google Play’de yeniden yayınlanacak. Üstelik bu tarih, oyunun yeni sezonunun başlangıcıyla aynı güne denk geliyor.

Fortnite, Google Play'den neden kaldırılmıştı?

Epic Games ile Google arasında yıllardır süren bir kriz vardı. 2020 yılında Epic Games, uygulama içi ödemelerde Google’ın aldığı %30’luk komisyonu devre dışı bırakmaya çalışınca Fortnite, Google Play'den kaldırılmıştı.

Aynı süreçte Apple da oyunu App Store’dan çıkarmıştı ve bu hamleler, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran uzun soluklu davaların fitilini ateşlemişti.

Kriz nasıl çözüldü?

Taraflar sonunda uzlaşmaya vardı. Kasım ayında anlaşma sağlanırken, Google da uygulama içi satın alma komisyonlarını %10–20 aralığına düşürdüğünü açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Epic Games CEO’su Tim Sweeney, Fortnite’ın Google Play'e geri döneceğini resmen duyurmuş fakat bugüne kadar tarihi açıklamamıştı.