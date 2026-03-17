Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Yeni Futbol Oyunu GOALS'ın Beta Dönemi Başladı (Nasıl Katılabileceğinizi Adım Adım Anlattık)

Sessiz sedasız duyurulan ve çevrim içi futbol oyunlarına yeni bir soluk kazandırması beklenen GOALS'ın beta dönemi başladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Futbol oyunlarına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen GOALS, oyuncular için ilk büyük test sürecini başlattı.

Henüz resmî çıkış tarihi açıklanmamış olsa da merakla beklenen oyun PC, PlayStation ve Xbox kullanıcıları için beta sürümüyle şimdiden oynanabilir durumda.

Ücretsiz beta süreci başladı

Geliştiriciler, oyunu bu yıl piyasaya sürmeyi planlasa da resmî çıkışı beklemeden oyunu deneme şansınız var. Beta test süreci şu anda aktif ve 22 Mart’a kadar devam edecek.

Bu süreçte oyuncular, oyunun mekaniklerini ve oynanışını erken aşamada test ederek GOALS'ın sunduğu yeni futbol deneyimini keşfedebilecek.

GOALS beta sürümüne nasıl katılınır?

  • Adım #1: Platformunuza göre Steam, PlayStation veya Xbox hesabınıza giriş yapın.
  • Adım #2: İlgili platformun mağazasında GOALS'ı aratın.
  • Adım #3: Oyunun mağaza sayfasında yer alan beta kısmından oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Bilmeyenler için şu uyarıyı da yapalım; beta sürecinde kazanılan ilerleme, ödüller ve eşyalar kalıcı olmayacak. Test süreci sona erdiğinde tüm veriler sıfırlanacak.

