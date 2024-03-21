Epic Games'ten, Fortnite'a oyunun varsayılanı dışında içerikler eklenmesini sağlayan UEFN ile ilgili bomba bir haber geldi. Şirket, hipergerçekçi insan modelleri üretmeye yarayan MetaHuman'ı EUFN'ye entegre etti.

Epic Games, geçtiğimiz yıl düzenlediği bir etkinlikte Unreal Editor for Fortnite (UEFN) olarak isimlendirdiği yeni bir yazılımı kullanıma sunmuştu. Bu yazılım, bağımsız geliştiricilerin Fortnite için yeni içerikler oluşturmasını ve bunları oyun içinde yayımlayabilmesini sağlıyordu. Şirket şimdi, bu yazılımla ilgili yeni bir adım attığını açıkladı.

Şirket, Unreal Engine tabanlı hipergerçekçi insan modelleri üretmeye yarayan yazılımı olan MetaHuman'ı, UEFN'ye entegre ettiğini açıkladı. Geliştiriciler artık, MetaHuman'da oluşturdukları bir insan tasarımını Fortnite'a yükleyebilecekler. Ancak bu hipergerçekçi insan modelleri oyuncular tarafından kullanılabilecek karakterler olmayacak. MetaHuman modelleri, Fortnite'a eklenen içeriklerdeki NPC'ler olarak görev yapacaklar.

UEFN'ye gelecek tek yenilik bu değil!

Epic Games'in bugün yaptığı en önemli duyuru MetaHuman'ın UEFN'ye eklenmesi olsa da hizmet, başka yenilikler de alacak. Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre UEFN, yıl sonuna doğru birinci şahıs bakış açısı kamerası desteği gibi özelliklerle donatılacak. Yani Fortnite'a birinci şahıs bakış açısında oynama özelliği gelecek.

Epic Games'in neden bu denli geniş kapsamlı çalışmalar yaptığını merak ediyor olabilirsiniz. Hemen açıklayalım. Epic Games, Fortnite'ı tek bir oyun olarak sunmaya devam etmek yerine, bir platform hâline getirmek istiyor. Yani Fortnite, bir oyun içinde tonla oyun içeren, alıştığımızın dışında bir yapıya sahip olacak. İşte 2023 yılında UEFN ile geliştirilen 80 binden fazla haritanın Fortnite'a eklenmesinin nedeni de tam olarak bu. Bakalım şirket, amacına ulaşabilecek mi...

UEFN'ye eklenen "MetaHuman" ile ilgili sunumu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz