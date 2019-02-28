Fortnite Sezon 8 ile Birlikte Oyuna Eklenen Yeni Kostümler

Fortnite'ın bugün yayınlanan v8.0 sürümü ile sekizinci sezona resmen girmiş durumdayız. Epic Games tarafından oyuna yeni eklenen kostümlere göz gezdireceğiz.

Epic Games, Fortnite'ın sekizinci sezonu ile korsan temasının işleneceği haberini önceden vermişti. Bugün gelen resmi güncelleme ve video ile de bu durum onaylanmış oldu. Genel olarak gelen kostümler korsan temasına uygun ancak Deadpool'u andıran bir de Hybrid kostümü dikkatleri üzerine çekiyor. Dilerseniz gelecek kostümlere beraberce göz atalım.

Blackheart

Oyunda herkesin hiçbir şey yapmadan elde edebileceği yeni kostümlerden biri.

Bu da kostümün ikinci versiyonu. Tıpkı ilki gibi bu da ücretsiz olacak.

Hybrid

Demin de belirtmiştik; bu kostüm ciddi anlamda Deadpool'u andırıyor. Hoş da bir tasarımı var. Ayrıca belirli görevleri yaparak açabileceğiniz bir sürü farklı renk opsiyonuna sahip.

Sidewinder

Bu karakter büyük battle paketini satın alanlara özel olarak sunuluyor. Korsan temasını vahşi batıyla harmanlayan ilginç bir kostüme sahip.

Peely

Peely hakkında bir şey söylemeye gerek yok gördüğünüz gibi. Sezon 8'de geleceği kesin olan karakterlerden biriydi ve kendisi bir muz.

Dilerseniz diğer karakterlere de göz atalım:

Ember

Master Key

Luxe