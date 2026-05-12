Geçtiğimiz gün sızdırılan Forza Horizon 6 hakkında geliştiriciden açıklama geldi. Korsan sürümü indirenlere ömür boyu ban gibi ciddi yaptırımlar uygulanacağı söyleniyor.

Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Forza Horizon 6, normalde 19 Mayıs tarihinde çıkış yapacaktı. Ancak dün beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Öyle ki yakında ön yüklemeye açılacak Premium versiyonunun şifrelenmemiş sürümünün yanlışlıkla Steam sunucularına yüklenmesi sonucunda oyunun tamamı korsan sitelere düşmüştü.

Konu gündemde kalmaya devam ederken dün akşam saatlerinde Forza Horizon 6’nın geliştiricisi Playground Games’ten açıklama geldi. Şirket, yapyığı resmî konuyu detaylandırdı. Ayrıca korsan erişim sağlayanlara ciddi yaptırımlar yapılacağı da açıklandı.

Korsan sürümü indirenler ömür boyu banlanabilir

“Forza Horizon 6’nın yayınlanmasından önce elde edildiğine dair raporların farkındayız ve bunun ön yükleme sorunundan kaynaklanmadığını doğrulayabiliriz. Bu sürüme eriştiği tespit edilen herhangi bir bireye karşı katı önlemler alıyoruz. Bu, seri genelini ve donanım yasaklarını da içeriyor. Hayranları, oyunun 19 Mayıs'taki yayınlanması için sabırlı olmaya teşvik ediyoruz.”

Playgroıund, açıklamasında oyunculara nasıl bir yaptırım yapacağını detaylandırmıyor. Ancak gelen bilgilere göre 155 GB’lık korsan sürüme erişen kullanıcılar, ömür boyu Forza serisinden banlanma ihtimaliyle karşı karşıya. Öyle ki bir kişinin 31 Aralık 9999 yılına kadar, yani yaklaşık 8 bin yıl banlandığına dair bir görüntü de dolaşmaya başlamış. Henüz başka resmî açıklama yok ancak biz de kesinlikle korsandan kaçınmanızı öneriyoruz.