Bazen bir karede dünyalar saklıdır. Sizin belki eski bir fotoğrafınız var ve nerede çekildiğini hatırlamıyorsunuz ya da sosyal medyada gördüğünüz bir yeri merak ediyorsunuz, hatta ve hatta bir arkadaşınızın nerede gezdiğini bile aramak istiyor olabilirsiniz. O zaman toplanın, bir fotoğrafın nerede çekildiğini anlamanızın ipuçlarını anlatıyoruz.

Dedektif gibi hissedebileceğiniz bazı yöntemler var.

Tabii ki bazı bilgilere de sahip olmanız ya da şans sizden yana olmalı. Gelin şimdi fotoğrafın çekildiği yeri bulmanın yöntemlerini anlatalım.

Fotoğraftaki detayları dikkatlice inceleyin.

Bir fotoğrafın nerede çekildiğini öğrenmek için yapacağınız en temel adım, fotoğrafı detaylıca incelemek. İster telefondan isterseniz de büyük bir monitörden bakın ama detayları kaçırmayın.

Arkadaki mimari yapılar, bitki örtüsü, tabelalar veya doğal bir manzara gibi ipuçlarını fotoğrafın konumunu çözmekte kullanabilirsiniz.

Bir fotoğrafta sadece kaktüs varsa bu büyük ihtimal, fotoğrafın sıcak ve kurak bir bölgede çekildiğine işaret edebilir. Bunun yanı sıra gökyüzünün rengi, bulutlar veya güneşin açısından da fotoğrafın hangi saat aralıklarında veya hangi yarım kürede çekildiği hakkında ipucu verebilir.

Ayrıca fotoğrafa ne kadar uzun süre bakarsanız fark edeceğiniz detayların bir o kadar artacağını unutmayın ve merakınıza yenik düşüp hızlı karar vermeyin.

Google görsellerin gücünden yararlanın.

Teknoloji merakınızı gidermek için de iş başında. Bunun için Google Görseller’i kullanabilirsiniz.

Google’a gidin ve “Görselle Arama” özelliğini açın.

Fotoğrafı yükleyin veya bağlantısını yapıştırın.

Sonuçlar arasında fotoğrafınızla eşleşen ya da benzer olan görüntülere göz atın.

Özellikle popüler turistik mekânlar için bu yöntem epey işinize yarayabilir. Ünlü bir köprüden ya da ikonik bir heykelden yola çıkarak Google, birkaç saniyede cevabı karşınıza çıkaracaktır.

Harita ve coğrafi etiketler (geotagging) kontrolü

Fotoğraf dijital bir cihazla çekildiyse ve harita bilgileri kapatılmadıysa kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Birçok akıllı telefon ve dijital kamere, çekilen fotoğraflara coğrafi etiket ekliyor. Bu etiket sayesinde de fotoğrafın çekildiği koordinatları öğrenebilirsiniz.

Bu koordinatları kullanarak:

Fotoğrafı bilgisayarınıza aktarın.

Dosya ayrıntılarına bakarak GPS bilgilerini bulun.

Google Haritalar’a gidip bu koordinatları arayın.

Eğer böyle bir bilgi yoksa üzülmeyin, hâlâ başka yöntemler var!

Sosyal medyanın dedektif gücünü devreye sokun.

Ummadığınız bir şekilde belki de sosyal medya platformlarından da fotoğrafın nerede çekildiğini bulabilirsiniz.

Instagram’da hashtag arama yapabilirsiniz. Fotoğraftaki bir bina, doğa manzarası ya da başka bir ipucu size o yerle ilgili olabilecek hashtag’ler sunabilir. Örneğin, bir çöl fotoğrafı mı? #desert #sahara gibi etiketlerle arama yapabilirsiniz.

Pinterest’i de görsel keşif motoru olarak tercih edebilir, özellikle manzara ve yapılar için kullanabilirsiniz.

Yerel topluluklardan yardım isteyin.

Buraya kadar tıkandınız ve bir türlü aradığınız bilgiyi bulamadınız mı? O zaman insan zekâsına başvurun ve Reddit gibi platformlarda fotoğrafı paylaşarak oradaki topluluğun bilgisine başvurun.

Reddit’in “WhereIsThis” (Burası Neresi?) alt forumu, tam olarak bu işler için var. Bu sayede binlerce kullanıcı fotoğrafınızdaki ipuçlarını yorumlamak için size yardımcı olabilir.

Sormak demişken insan olmasa da yapay zekânın da gücünü kullanabilirsiniz. ChatGPT’e görselinizi yükleyin ve sorun bakalım, size nereleri çıkaracak.

Tüm bu yöntemleri kullanarak fotoğrafın hikâyesini yeniden keşfedebilirsiniz. Belki de cevap sandığınızdan daha yakında olabilir.

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