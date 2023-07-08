Fransız Meclisi, polislerin, şüpheli ve suçluların telefonlarındaki kameralarını ve mikrofonlarını izin istemeksizin uzaktan aktif edebilmesini sağlayan yasa tasarısını onadı. Sivil özgürlük örgütleri de tabii ki bu durumun suiistimal edilmesinden endişe duyuyor.

Fransa’da bundan 2 hafta önce kadar başlayan isyanları biliyorsunuzdur, biz de gelişmeleri sizlere buradan aktarmıştık. Birkaç gündür kayda değer bir olayın haberini almadığımız bu isyanların ardından Fransız Meclisi, tartışma yaratabilecek bir yasa tasarısına onay verdi.

Bu yasa tasarısı kapsamınca Fransız polisler, şüpheli buldukları insanların telefonlarının mikrofonlarını ve kameralarını onlardan izin almadan, gizlice ve uzaktan aktif edip gözetleme yapabilecekler. Tabii bunun da birkaç kuralı bulunuyor. Gelin yasa tasarısının detaylarına bir göz atalım.

Gözetleme yapmadan önce bir hâkimden izin alınması gerekiyor, ayrıca bazı meslek gruplarına da bu gözetleme yöntemi uygulanamıyor

Alınan karar, polisin telefon ve diğer cihazlardaki kamera, mikrofon ve GPS konum sistemlerini uzaktan etkinleştirerek şüphelileri izlemesine olanak tanıyor. Ancak bu yetkilerin kullanılabilmesi için bir hâkimin onayı gerekiyor ve gazetecilere, avukatlara ve diğer "hassas mesleklere" karşı kullanılamıyor.

Önlem olarak kullanımı ciddi vakalarla ve en fazla altı ay süreyle olacak şekilde sınırlandırılıyor. Son olarak coğrafi konum belirleme en az beş yıl hapis cezası gerektiren suçlarla sınırlı olacak.

Sivil özgürlük örgütleri temsilcileri alarma geçti ve bu gözetleme sisteminin suiistimal edilerek kullanılacağına dair endişe duyduklarını belirttiler. Tasarı neyin ciddi suç teşkil ettiği konusunda net olmadığından, Fransız hükümetinin bunu çevre aktivistlerini ve ciddi tehdit oluşturmayan diğer kişileri hedef almak için kullanabileceğinden korkuluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.