Arabalarımızın en önemli güvenlik bileşenlerinden biri de fren sistemleri oluyor. Hayati parça, özellikle fren balataları zamanla yıpranıyor ve performansını kaybediyor. Peki işlerin tehlikeye girmemesi için fren balatasının ömrünün bittiğini nasıl anlayacağız?

Hem güvenliğiniz hem de araç sağlığınız için dikkat etmeniz bazı detaylar var.

Bir de uyarı vermese bile düzenli olarak fren balatası kontrolü meselesi var. Kaç kilometrede bir balatalara baktırmak gerekiyor?

1. Fren pedalında hissedilen sertlik veya gevşeklik

Fren balatalarınız bitiyorsa pedalda da değişimler hissedersiniz. Fren pedalına bastığınızda alışılmıştan daha sert veya gevşek hissediyorsanız bir sorun var demek.

Sert bir pedalda balatalar yeterince fren disklerine temas etmiyor olabilir. Gevşek bir pedal ise balataların artık işlevini kaybettiğini gösterebiliyor.

2. Fren yaparken duyulan garip sesler

Konu fren balatası olunca herkes biliyor ki önce bir ses gelir çünkü en yaygın işaretlerden biri fren yaparken duyulan garip sesler oluyor. Fren pedalına bastığınızda bir cıyaklama duyuyorsanız balatalarınızın aşınmış olma ihtimali çok yüksek.

Balatalarınız ömrünün son demini yaşarken bu sesi çıkarıyor ancak tamamen biterse daha gürültülü bir ses duyabilirsiniz. Bu durumda artık balatalar değil diskler hasar görmeye başlıyor ki bu çok daha maliyetli bir sorun demek.

3. Azalan fren performansı

Fren yaptığınızda arabanız eskisi kadar çabuk durmuyorsa ya da fren mesafeniz belirgin şekilde uzuyorsa balataların yetersiz olduğunun sinyali veriliyor. Burası da önemli bir detay çünkü sadece sizin değil, trafikteki diğer sürücülerin de güvenliğini tehlikeye atarsınız.

4. Direksiyonda titreşim veya sarsıntı

Fren yaparken direksiyon simidinde bir titreşim ya da sarsıntı hissediyorsanız bu da fren balatalarının bitmiş olabileceğini gösterebilir.

Bunun sebebi de balataların fren disklerinde eşit baskı uygulamaması kaynaklı titreşimlerin ortaya çıkması. Bu durum rahatsızlık vermekle kalmayacağı gibi ciddi soruna da işaret ediyor.

5. Fren lambasının yanması

Modern bir aracınız varsa muhtemelen gösterge panelinde fren sistemiyle alakalı uyarı lambası da var. Eğer fren yaptığınızda lamba yanıyorsa ya balatalarınız aşınmıştır ya da fren sisteminde başka bir sorun vardır.

6. Aracın sağa veya sola çekmesi

Eğer fren yaparken aracınızın sağa veya sola çektiğini fark ederseniz de fren balatalarının bittiğini düşünebilirsiniz. Bu da genellikle balataların eşit şekilde aşınmadığının göstergesi. Bir taraftaki balatalar daha fazla yıprandığında frenleme sırasında araç dengesi bozuluyor ve çekme problemi yaşanıyor.

7. Fren sistemi kokusunun gelmesi

Bir yanık kokusu duyuyor musunuz? Özellikle uzun süreli veya ani frenleme sırasında bu koku daha yoğun hissediliyor. Yanık kokusu, balataların işlevini tamamen kaybetmek üzere olduğunu ve acil müdahale gerektiğini belirtiyor.

8. Yakıt tüketiminin artması

Birçok kişi bu detayı gözden kaçırıyor. Fren balatalarınız aşındığınızda aracınızın verimliliği de etkileneceğinden yakıt tüketimi artabiliyor. Bunun nedeni de yıpranmış balataların fren sistemine daha fazla yük bindirmesi ve motorun daha fazla çalışmasını gerektirmesinden kaynaklanıyor.

Kaç kilometrede bir değiştirmelisiniz, ne zaman servise gitmelisiniz?

Yukarıda saydığımız belirtilerden bir ya da birkaçını fark ettiyseniz vakit kaybetmeden yetkili bir servise gitmelisiniz. Fren balatalarınızı düzenli kontrol ettirerek hem güvenliğinizi sağlayabilirsiniz hem de daha büyük masrafların önüne geçersiniz.

Bir de balata değişim süresi var. Agresif bir sürücüyseniz 20 bin ila 30 bin km arasında balatalarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Daha sakin bir sürüş tarzına sahipseniz de 50 bin ila 70 bin km arasında değişim yapabilirsiniz.

Sürekli dur-kalk yapılan şehir içi sürüşlerinde fren balatalarının daha da hızlı aşındığını da bilerek aslında fren balatalarını yıllık kontrol ettirebilir, 2-3 yılda bir değiştirebilirsiniz. Uzun yolculukların insanıysanız da bu süre 4-5 yıla çıkabilir.

Fren balataların değişimini etkileyen diğer faktörler

Sürüş biçiminizin yanı sıra aracınız da bu konuda önemli bir detay. Eğer ağır yükler taşıyorsanız fren sisteminiz daha fazla zorlanır ve bu da balataların hızlı aşınması demek.

Bunu yanı sıra fren balatalarının kalitesi ve türü de işleri değiştiriyor. Kaliteli, seramik ya da metalik balataların ömrü daha uzun olabiliyor. Aracınızın kullanım kılavuzunda balata tipinizi ve önerilen değişim süresini görebilirsiniz.

Gördüğünüz gibi fren balatalarının bittiğini anlamak o kadar da zor değil. Sadece arabanıza biraz kulak vermeniz yeterli. Belirtileri görmezden gelmeyin ki hem sizin hem de başkalarının hayatı tehlikeye girmesin.

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