Konu araba lastiği olunca ikilemde kalınan konulardan biri de havayla mı yoksa azotla mı doldurmamız gerektiği. Sonuçta hava dediğimiz şeyde de azot var derken kulağa daha da garip gelebilir. Ancak bu işin püf noktası nedir?

Azotun lastiklerde kullanılmasının bazı sebepleri ve faydaları var.

Peki bu binek arabalar için de geçerli mi? Bir daha lastik değişiminde ciddiye almak isteyebileceğiniz detaylara bakalım.

Neden azot tercih ediliyor?

Lastiklerde kullanılan hava genellikle azot ve oksijen karışımından oluşuyor ancak sıradan havadaki oksijen, lastikler için pek de ideal bir arkadaş değil.

Bunun sebebi de oksijen moleküllerinin azota göre daha küçük ve reaktif olması. Küçük boyutları nedeniyle oksijen molekülleri lastik duvarlarından sızarak basınç kaybına neden olabiliyor.

Ayrıca oksijen, nemle birleştiğinde lastiğin iç yüzeyinde oksitlenmeye ve uzun vadede yapısal bozulmalara yol açabiliyor.

Azotun avantajları ve farkları neler?

Azotla doldurulan lastiklerde basınç kaybı daha yavaş gerçekleşir, bu yüzden de en küçük basınç değişiminde bile yüksek performanslı araçların yol tutuşunu etkilediği için yarış arabalarında sıklıkla kullanılır.

Birçok kişi yakıt ekonomisi ve lastik eskitme gibi konularda azotun daha faydalı olduğu düşünse de hava dolu lastiklerle arasında bir fark yok.

Gerçekten gerekli mi?

Eğer günlük şehir içi kullanımlar yapıyorsanız ve lastik basınçlarınızı düzenli kontrol ediyorsanız, standart hava sizin için yeterli olabilir.

Ancak madencilik, hava yolu ve inşaat gibi zorlu ortamlardaki durumlarda azot büyük bir fark yaratabilir. Normal hava ile doldurulmuş lastikler, biraz daha hızlı basınç kaybetse de bazıları için de gereksiz para ve zaman kaybı gibi görülebilir.

Yine de lastiklerin azotla şişirilmesinin herhangi bir sakıncası olmadığını bilmeniz yeterli.

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