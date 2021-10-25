1994-2004 yılları arasında yayınlanan efsanevi Friends dizisinin Gunther'ı James Michael Tyler, yaklaşık 4 yıldır kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

James Michael Tyler, bu yıl içerisinde verdiği bir röportajda 2018 yılında kendisine prostat kanseri teşhisi konduğunu ve 4. evreye geçtiğini açıklamıştı. O zamandan beri tedavi gören ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda yapılan Friends: Reunion bölümüne yine aynı sebepten dolayı katılamamıştı.

Dün akşam saatlerinde Friends hayranlarını yasa boğan haber geldi ve James Michael Tyler'ın daha 59 yaşında prostat kanseri sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı. Friends'in oyuncu kadrosu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından insanlar, üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi.

Friends oyuncu kadrosunun James'in ölümü hakkında paylaştığı mesajlar

Yaşanan bu üzücü olay hakkında ilk açıklama Tyler'ın ailesinden geldi. Eşi başta olmak üzere tüm ailesi şu ifadeleri kullandı; "Dünya onu Gunther rolüyle biliyordu.Ama biz, yani yakınları onun aktör, müzisyen, kanser hastası hakları savunucusu ve sevgi dolu bir eş olduğunu biliyorduk. Michael müziğe, Clemson Tigers maçlarını izlemeye bayılırdı kendisini sürekli plansız maceraların ortasında bulurdu."

Dizinin başrol oyuncularından Jennifer Aniston'ın Tyler'ın ölümü hakkında yaptığı paylaşım şu şekildeydi; "Sen olmasaydın Friends böyle olmazdı. Hem diziye hem de hayatımıza kattığın neşe için çok teşekkür ederim. Seni çok ama çok özleyeceğim."

Dizinin diğer başrollerinden Courteney Cox, Instagram'dan yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi; "Sette bugüne kadar bizlere gösterdiğin minnetkarlık, seni tanıdığım için duyduğum minnettarlıkla aynı. Huzur içinde uyu James.