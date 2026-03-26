Souls Severlerin Rüyalarını Süslüyor: FromSoftware, Bloodborne 2'yi Neden Yapmıyor?

Bloodborne'un çıkışından bu yana en çok merak edilen soru elbette neden devam oyununun gelmediği yönünde. Peki bunun sebebi tam olarak ne?

Oyun dünyasının en çok beklenen ama bir türlü yüzünü göstermeyen efsanesi Bloodborne 2, yıllardır oyuncuların rüyalarını süslüyor.

Gotik atmosferi, zorlayıcı savaş mekanikleri ve eşsiz hikâyesiyle kalbimizde taht kuran ilk oyunun ardından gözler hep FromSoftware cephesine çevrildi. Peki her fırsatta bizi yeni bir şaheserle büyüleyen FromSoftware, Bloodborne 2'yi neden yapmıyor?

İpler kimin elinde?

Çoğu oyuncu geliştirici koltuğunda oturduğu için tüm kararları FromSoftware'in aldığını düşünse de gerçeğin oldukça farklı bir yüzü var. Bloodborne markasının tüm fikri mülkiyet ve yayın hakları tamamen Sony Interactive Entertainment'a ait. Yani ünlü yönetmen Hidetaka Miyazaki ve ekibi yarın sabah kalkıp "Hadi yeni bir Bloodborne oyunu yapıyoruz" diyemiyor.

Sony'den yeşil ışık gelmediği sürece stüdyonun kendi başına bu evrene geri dönme şansı yasal olarak maalesef bulunmuyor. Bu durum, devam oyununun geleceğini doğrudan PlayStation yönetiminin stratejik kararlarına bağlıyor.

Hidetaka Miyazaki'nin açıklamaları

Oyunun efsanevi yaratıcısı Hidetaka Miyazaki, verdiği çeşitli röportajlarda Bloodborne evrenine duyduğu kişisel sevgiyi her zaman dile getiriyor ancak kararın kendilerine ait olmadığını da kibar bir dille sıkça hatırlatıyor. Bunun yanı sıra FromSoftware'in son yıllardaki inanılmaz yoğunluğunu da göz ardı etmemek gerekiyor.

Elden Ring gibi devasa bir projenin tarihi başarısı ve ardından gelen genişleme paketleri, stüdyonun tüm enerjisini farklı yönlere çekmiş durumda. Ayrıca Armored Core serisini diriltmeleri gibi yepyeni projeler de masadayken, tamamen Sony'nin keyfini bekleyen bir proje için stüdyonun boşta durması pek mantıklı görünmüyor.

Peki Sony neden bekliyor?

Madem haklar Sony'nin elinde, o zaman neden bu kadar sessiz kalıyor diye düşünebilirsiniz. Oyun dünyasındaki yaygın söylentilere göre Sony, Bloodborne markasını çok daha stratejik bir an için saklıyor. Tıpkı Demon's Souls'ta yaptıkları gibi doğrudan bir devam oyunu yerine önce ilk oyunun grafiksel olarak tamamen yenilenmiş bir Remake sürümüyle karşımıza çıkma ihtimalleri oldukça yüksek konuşuluyor.

Hatta bu potansiyel projenin, gelecekteki yeni nesil bir PlayStation konsolunun çıkış oyunu olarak saklandığını iddia eden kaynaklar bile mevcut. Kısacası Sony, bu kadar değerli bir markayı sıradan bir günde harcamak yerine en çok ses getirecek doğru zamanı bekliyor gibi görünüyor.

Bloodborne 2'yi gerçekten görebilecek miyiz?

Tüm bu ticari ve yasal engelleri üst üste koyduğumuzda FromSoftware'in kendi başına Bloodborne 2'yi geliştirmesinin neden şu an için imkânsız olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Biz oyuncular olarak Yharnam'ın o karanlık ve tekinsiz sokaklarına geri dönmeyi her şeyden çok istesek de şimdilik elimizden gelen tek şey beklemek.

Belki bir gün Sony ve FromSoftware yeniden masaya oturur ya da oyunun hak sahibi olan Sony bu ağır mirası farklı bir stüdyoya devreder. O gün gelene kadar beklemekten başka bir çaremiz ne yazık ki yok...