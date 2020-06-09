Geçtiğimiz yıl Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de kullandığı Socios.com ile iş birliğine giden Galatasaray, taraftarlarına özel olarak ‘Galatasaray Fan Token’ isminde bir kripto para çıkarmıştı. Son 24 saatte 400 bin dolara yakın işlem gören dijital para birimi, popüler veri takip platformlarından CoinMarketCap’te listelenmeye başladı.

Galatasaray Spor Kulübü, geçtiğimiz yılın eylül ayında yaptığı açıklamada, kendi kripto para birimini piyasaya sunacağını duyurmuştu. Bu plan doğrultusunda Paris Saint-Germain, Juventus, West Ham United, AS Roma ve Atletico Madrid gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de kullandığı Socios.com ile ortaklık kuran sarı kırmızılılar, Türkiye’de bir ilke imza atmıştı.

Galatasaray taraftarlarına özel olarak çıkarılan Galatasaray Fan Token (GAL), bugün itibarıyla kripto para dünyasının en popüler veri takip platformlarından CoinMarketCap’te listelenmeye başladı. Chiliz & Socios.com CEO’su ve Kurucusu Alexandre Dreyfus’un kişisel Twitter hesabından verdiği bu haber, sarı kırmızılı ekibe gönül veren taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray Fan Token, şu anda 5,04 dolarlık (34,29 TL) bir fiyata sahip

Toplam arz miktarı 10 milyon birim olan GAL, şu anda 5,04 dolarlık (34,29 TL) bir fiyata sahip. Bu da, güncel değerlerle 0,00051830 Bitcoin'e eşit olduğu anlamına geliyor. CoinMarketCap verilerine göre Galatasaray Fan Token, son 24 saatte 397.500 dolar değerinde bir işlem gördü.

Bu arada, GAL token’in bugün itibarıyla dünyanın ilk spor ve eğlence odaklı kripto para borsası Chiliz.net’te de listelendiği bilgisini de sizlerle paylaşalım. GAL ile kulüplerine destek olabilen taraftarlar, Socios.com aracılığıyla yapılacak taraftar oylamalarına katılarak Galatasaray kulübü ile ilgili kararlarda söz sahibi olma imkanı yakalıyor.

GAL sahibi taraftarlar, Galatasaray kulübü ile ilgili kararlarda söz sahibi olma imkanı yakalıyor

Socios.com üyesi bir taraftar ne kadar çok token sahibi olursa, kulübün oylamaya sunduğu konulardaki yönlendirici yetkisi de o kadar fazla olacak. Ayrıca taraftarlar, uygulama üzerinden takımla ne kadar çok etkileşime girerse, düzenlenecek yarışmalarda ödül kazanarak özel hak ve ayrıcalıklardan faydalanma ihtimali de o kadar artacak.