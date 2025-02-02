Samsung Galaxy A56, Awesome Intelligence yapay zekâ paketiyle geleceği ortaya çıktı. Galaxy A56, metin özetleme ve nesne silme özellikleri sunacak.

Samsung, Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A56 modelini karşımıza çıkarmak için hazırlanıyor. Galaxy A56, orta segment telefonlar için geliştirdiği yeni yapay zekâ paketi Awesome Intelligence ile gelecek.

Samsung Galaxy A56'nın, Samsung'un Awesome Intelligence adını verdiği yeni yapay zekâ paketiyle birlikte geleceği ortaya çıktı. Mart ayında piyasaya çıkması beklenen model, altı yıl güvenlik güncellemesi desteği sunacak.

Metin özetlemeden nesne silmeye kadar pek çok özellik sunacak

Awesome Intelligence yapay zekâ paketi, Galaxy A56 modelinde metin özetleme ve görselden nesne silme gibi özellikler sunacak. Galaxy AI kadar gelişmiş olmasa da, Samsung’un orta segmentteki modellerine yapay zekâ desteği getirme hamlesi olarak öne çıkıyor olacak.

Mart ayında çıkarılması planlanan Samsung Galaxy A56'nın tasarım açısından büyük değişiklikler içermese de yapay zekâ desteği ve uzun süreli güncelleme garantisi ile geliyor olması şimdiden büyük bir merak konusu oldu.