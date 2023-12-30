Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24, sadece donanım tarafıyla değil; yazılımıyla ve yapay zekâ özellikleriyle de kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Samsung’un, tanıtılmasına haftalar kalmış olan yeni amiral gemisi Galaxy S24, daha önce özellikleri ve tasarımı gibi alışıldık konularla karşımıza çıkmıştı. Oldukça iddialı bir şekilde gelen bu cihaz ve kardeşleri, son yılllardan da nasiplerini alarak daha kararlı ve çok yönlü yapay zekâ imkânlarıyla geliyor.

Zira özelliklerin bazıları yeni olmasa da karşımıza çıktıkları ilk döneme nazaran çok daha iyi ve stabil bir noktaya gelecekleri kesin. Söz konusu özellikler hakkında bilgi edinmek için, @MysteryLupin isimli X kullanıcısının paylaştığı görsele göz atacağız. Lafı fazla uzatmadan gelin, bizi neyin beklediğine bir bakalım.

‘Canlı Çeviri’ ve ‘Üretken Düzenleme’ özellikleri geliyor.

Canlı Çeviri (Live Translate), Samsung’un yerel telefon uygulaması üzerinden anlık olarak çalışıyor ve farklı dillerden gelen konuşmaları anlık olarak çeviriyor. Bunun haricinde, gece çekimlerini kolaylaştıracak Nightography Zoom özelliği de listede. Bu özellik, düşük ışıkta çekim yaparken yakınlaştırma

Üretken Düzenleme (Generative Edit) ise nesneleri sırıtmayacak şekilde taşımanıza ve kaldırmanıza imkân tanıyor. Aynı zamanda Photoshop’ta da gördüğümüz üretken dolguya benzer bir şekilde boş yerleri doldurmanızı da sağlıyor. Bu özelliğin Samsung hesabı ve internet bağlantısı gerektirdiği belirtilmiş.

Telefonun yapay zekâ özellikleri bu şekilde göze çarpıyor. Donanımın şartlara yetişemediği senaryolarda yapay zekânın avantajını kullanacak olan cihaz, bu saydığımız birkaç özelliğiyle bile -bunları belirtildiği şekilde yerine getirdiği takdirde- dikkatleri üzerine çekecektir. Sizin düşünceleriniz neler, mobil cihazlarda hangi yapay zekâ özelliklerini görmek isteriniz?

Telefonun fiyatı ve özellikleri için aşağıdaki içeriğimize göz atmayı unutmayın.