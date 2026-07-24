Samsung’dan Yıllar Sonra Radikal Adım: Galaxy S27'nin Ana Kamerası Sony Olacak!

Sızıntılara göre Samsung, Galaxy S27 ve S27 Plus'ın ana kamerasında Sony sensör kullanacak.

Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra ve Z Flip 8 duyurularını geride bıraktık ve şimdi gözler Samsung'un asıl amiral gemisi Galaxy S27 serisine çevrilmiş durumda.

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Bugün ortaya çıkan yeni bir sızıntı ise Galaxy S27 serisi, Samsung'un ana kamera tarafında Sony sensörlerine geçiş dönemi olabilir.

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S22'den sonra ilk kez ana kamera Sony'ye emanet

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Sızdırılan yeni raporlara göre Samsung, yakında çıkacak olan amiral gemisi akıllı telefonlarının ana kamerasında Sony imzasını taşıyan sensörlere geçiş yapacak. Galaxy Club kaynaklı rapora göre şirket, standart model olan Galaxy S27 ve Galaxy S27 Plus modellerinin ana kamerasında yeni bir 50 MP Sony sensör test etmeye başladı.

Bu hamle gerçekleşirse, Galaxy S22 serisinden bu yana standart modeller için yapılmış en önemli kamera donanımı güncellemesi olacak. Samsung, 2022 yılından beri amiral gemisi cihazlarının ana kamerasında kendi ürettiği 50 MP ISOCELL sensörlerini tercih ediyordu.

Bununla birlikte, Sony sensörleri Samsung amiral gemileri için tamamen yabancı bir teknoloji değil. En az Galaxy S23 serisinden bu yana tüm modellerin ultra geniş açı kameralarında 12 MP çözünürlüğündeki Sony IMX564 sensörünün kullanıldığı biliniyor. Yine de ana kamerada öz kaynak ISOCELL yerine Sony tercih edilmesi marka stratejisi açısından büyük bir kırılma anlamına geliyor.

Değişiklik sadece ana kamerayla da sınırlı değil

Daha önce ortaya çıkan söylentiler, tüm Galaxy S27 serisinin genel olarak dikkat çekici kamera geliştirmelerinden nasibini alacağını öne sürüyordu. Güvenilir çeşitli kaynaklar, serinin üst segment modelleri olan Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra'nın 16 MP çözünürlüğünde yeni bir ön kameraya sahip olabileceğini iddia ediyor.

Eğer bu iddia gerçekleşirse, Galaxy S23 modelinden bu yana Galaxy S serisi selfie kamerasında yapılan ilk donanımsal yükseltme kaydedilmiş olacak ancak bu 16 MP'lik yeni ön kameranın standart ve Plus modellerine gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Samsung'un bu tür yenilikleri daha pahalı modellerine özel tutması muhtemel görülüyor.

Arka kamera tarafındaki en radikal değişimin ise Galaxy S27 Ultra (ve onu takip etmesi beklenen S27 Pro) modelinde yaşanması bekleniyor. S27 Ultra'nın 200 MP çözünürlüğündeki ana sensörünü koruyacağı ancak üç lensli bir kamera kurulumuna geçerek bir kamerasını kaybedeceği iddia ediliyor.

Devasa ana kameranın yanı sıra cihazda yepyeni bir 50 MP ultra geniş açı sensörü ile 50 MP telefoto sensörün yer alacağı söyleniyor Bu kameraların detayları için henüz erken olsa da son birkaç jenerasyondaki mütevazı değişimlere kıyasla anlamlı bir performans artışı sunacakları tahmin ediliyor.