Galaxy S27 Ultra'nın Fiyatı İçin Kritik Karar: Samsung, Snapdragon'dan Vazgeçebilir!

Samsung, Galaxy S27 serisi için Exynos 2700 üretimine başlasa da Galaxy S27 Ultra'nın işlemcisi, maliyet nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Samsung, merakla beklenen Galaxy S27 serisine güç verecek yeni Exynos 2700 işlemcisinin seri üretimine Güney Kore ve Avrupa pazarları için resmî olarak başladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şirket, bu yıl kadroya eklenen yeni Pro modeli nedeniyle üretim hacmini geçen yıla kıyasla %10’dan fazla artırsa da amiral gemisi S27 Ultra’da hangi işlemcinin kullanılacağı belirsizliğini koruyor. Daha da önemlisi, artan bileşen maliyetleri nedeniyle yeni serinin tüketicilerin cebini ciddi şekilde yakması bekleniyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Samsung, Exynos'a güveniyor

Güney Koreli yayın organı The Elec’in haberine göre Samsung, Exynos 2700'ün seri üretimine başladı. Slayt ve silikon plakalar üzerindeki döküm süreci tam kapasiteye ulaşmış durumda. Üretilen çiplerin son ürüne dönüşme süreci yaklaşık 3 ila 4 ay sürdüğü için bu zamanlama, 2027’nin ilk aylarında gerçekleşmesi beklenen lansman takvimiyle tam uyum sağlıyor.

Bölgesel dağılım stratejisinde ise radikal bir değişim yok:

Güney Kore ve Avrupa : Galaxy S27, S27 Plus ve yeni S27 Pro modellerinde Exynos 2700 kullanılacak.

: Galaxy S27, S27 Plus ve yeni S27 Pro modellerinde Exynos 2700 kullanılacak. ABD ve Çin: Bu bölgelerdeki cihazlarda Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisi yer alacak.

Ancak gözler serinin tepesindeki Galaxy S27 Ultra modeline çevrilmiş durumda. Çip tasarımından sorumlu System LSI birimi, Exynos 2700’ün en üst seviyede rekabet edebileceğini kanıtlamak için Ultra modelinde kullanılmasını isterken, nihai kararı verecek olan Mobil Deneyim (MX) birimi performans, ısınma testleri ve maliyet dengesini tartmaya devam ediyor. İç sızıntılara ve Geekbench 6 testlerine göre Exynos 2700’ün çoklu çekirdekte 14.000 puanı aşarak rakibine %9.5 fark attığı belirtilse de Ultra modelinde yapay zekâ ve grafik gücü nedeniyle Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ihtimali hâlâ masada.

100 ila 200 dolar civarı zam gelebilir

İşlemci tarafındaki hamleler maliyetleri dengelemeye yetmiyor. Sektör kaynağı Lanzuk ve SammyGuru tarafından paylaşılan sızıntılar, küresel bellek pazarında yaşanan krizin Galaxy S27 serisine doğrudan yansıyacağını gösteriyor.

Yükselen NAND depolama ve RAM fiyatları nedeniyle Samsung’un maliyetleri artık kendi bünyesinde süsbante edemediği ifade ediliyor. Seride yer alacak bazı modellerin daha yeni ve pahalı olan LPDDR6 RAM teknolojisine geçiş yapacak olması da fiyat artışını tetikliyor. Tahminlere göre modellerde yaklaşık 95-100 dolarlık bir fiyat artışı yaşanacak. Tepe model Galaxy S27 Ultra'nın ise bir önceki nesle kıyasla 200 dolara varan bir zamla satışa sunulabileceği belirtiliyor.