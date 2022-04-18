LoL’de Gangplank CT (Counter), Tüm Yetenekleri, Özellikleri

League of Legends evrenindeki Bilgewater’ın en ünlü korsanlarından biri olan Gangplank, kendi deniz yasalarını sihirdar vadisine taşıyor. Zor olmasına karşılık bir o kadar da güçlü olan Gangplank bu yazımızın konusu. Gangplank’in CT’lerini (Counter), yeteneklerini inceleyip, güçlü ve zayıf özelliklerine yakından bakmaya karar verdik.

Üst koridorun en kendine has karakterlerinden biri olan Gangplank, oynaması ve öğrenmesi biraz zaman alan karakterlerden bir tanesi. Birçok karakterin kendine has bir zorluğu olsa da Gangplank bu konuda muhaliflerine göre bir tık daha zorluk konusunda ön planda oluyor. İşin sonunda tecrübe herşeyin çözümü fakat yinede bunu belirtmek gerekiyor. Gangplank zor olmasına karşın öğrenildiğinde en çok keyif veren ve insanı tatmin eden karakterlerden bir tanesi.

Hasar konusunda her zaman insanı şaşırtmayı başaran Gangplank, doğru oynayan bir oyuncunun elinde adeta bir terminatore dönebiliyor. Özellikle oyunun geç safhalarında kendi hasarının çok yüksek olmasının yanı sıra barut fıçılarının sahip olduğu absürt hasar kesinlikle her gördüğünde insanı şaşırtmayı başaran cinsten bir manzaraya sebep oluyor. Gangkplank ile ilgili detayları verdiğimizde göre artık korsan dostumuzun CT’lerini (Counter), yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini inceleyebiliriz.

Gangplank CT’leri, Gangplank’e karşı güçlü olan counterları:

Quinn

Riven

Malphite

Cho’Gath

Rumble

Gangplank, özellikle oyunun erken safhalarında gelişmek için bol bol minyon kesmeye ihtiyaç duyduğu için bir takım sıkıntılar yaşayabiliyor. Karakterin oynanış stili biraz daha orta menzile yönelik olsa da, direkt menzilli karakterler hala kendisine bela olabiliyor. Bunun yanı sıra Rumble veya Riven gibi 1’e1 savaşlarda ve erken safhada güçlü olan karakterler Gangplank’in koridor safhasında zorlanmasına sebep olabiliyor. Birkaç eşya aldıktan sonra ve oyun erken safhadan çıkmaya başladıktan sonra bu durumlar değişiyor olsa da, erken safhada olan olaylar aşağı yukarı bu şekilde.

Okyanus Şeytanı Gangplank’in tüm yetenekleri:

Pasif / Ateşle İmtihan: Gangplank’in yakın dövüş saldırısı birkaç saniyede bir rakibi ateşe verir.

Gangplank’in yakın dövüş saldırısı birkaç saniyede bir rakibi ateşe verir. Q / Çakaralmaz: Hedefe ateş eder, katledilen her rakip birim başına altın yağmalar.

Hedefe ateş eder, katledilen her rakip birim başına altın yağmalar. W / İskorbüte Çare: Turunç yiyerek kitle kontrol etkilerini tedavi eder ve can yeniler.

Turunç yiyerek kitle kontrol etkilerini tedavi eder ve can yeniler. E / Barut Fıçısı: Gangplank hedef konumda bir barut fıçısı ortaya çıkarır. Saldırdığında patlayarak saldırının verdiği hasarı bölge içinde kalan rakiplere yayar ve onları yavaşlatır.

Gangplank hedef konumda bir barut fıçısı ortaya çıkarır. Saldırdığında patlayarak saldırının verdiği hasarı bölge içinde kalan rakiplere yayar ve onları yavaşlatır. R / Top Salvosu: Gangplank gemisine gönderdiği işaretle bir bölgeyi bombardımana tutarak rakipleri yavaşlatır ve onlara hasar verir.

Bilgewater Korsanı Gangplank’in güçlü ve zayıf özellikleri:

Gangplank’in güçlü özellikleri:

Özellikle barut fıçılarının gücü ile birlikte koridorunu çok hızlı bir şekilde ittirebilmesi

W yeteneğindeki portakalın getirisi ile birlikte kritik durumlardaki kitle kontrolleri bozup savaştan kaçabilmesi

Ulti yeteneğini harita genelinde istediği bir şekilde kullanıp takımına destek çıkabilmesi veya rakipleri öldürebilmesi

Gangplank, oyun genelinde barut fıçılarının da gücünü kullanarak koridorunu çok hızlı bir şekilde ittirebiliyor. Tabii ki anlık hasarının çok yüksek olması da bu duruma sebep olan etkenlerden bir tanesi. W yeteneği kendisine belirli bir miktarda can basmasının yanı sıra, kitle kontrolleri bozmak gibi güçlü bir özelliğe sahip olduğu için en kritik pozisyonlarda imdadınıza koşup sizi içinde bulunduğunuz zor durumdan kurtarabiliyor. Ulti yeteneğinin ise belli bir menzil kısıtlaması olmadığı için haritanın istediği bir bölümünde kullanıp takım arkadaşlarına yardım ederek asist alabiliyor veya direkt rakiplerin ölmesini de sağlayabiliyor.

Gangplank’in zayıf özellikleri:

Menzilli karakterlerin kendi güvenli bölgeleri içerisinden Gangplank’e saldırabilmeleri

Erken safhada çok baskın olan karakterlerin koridor safhasında sorun çıkarması

W yeteneği oldukça güçlü olmasına rağmen defansif açıdan veya hareketlilik açısından başka bir opsiyona sahip olmaması

Ne kadar orta menzilde oynama potansiyeline sahip olsa da, Gangplank özünde yakın dövüş karakteri olduğu için menzilli karakterlerin sahip oldukları güvenli bölge her zaman için bir sorun yaratabiliyor. Özellikle kendi menzillerini korumayı başaran karakterler Gangplank için en büyük sorunu oluşturan faktörler. Koridor safhasında oyunun erken dakikalarında baskın olma potansiyeli taşıyan karakterler ise Gangplank için oluşan sorunlardan bir başkası. Özellikle minyon kesme konusunda sorun yaşarsa Gangplank’in oyunu sıkıntıya girebiliyor. W yeteneğinin kitle kontrolü kaldırma gibi güçlü bir özelliği olmasına karşın, karakterin defansif açıdan kullanabileceği başka bir opsiyonu yok. Hareketlilik açısından da çok iyi bir durumda olmadığı için sürekli olarak gelen baskınlar bazen yorucu olabiliyor.

LoL’de Gangplank nasıl oynanır?

W yeteneğiniz savaşın gidişatını belirleyen bir faktör olabiliyor. Dikkatli kullanmanızda fayda var

Barut fıçılarını birbirine bağlayarak beklenmedik bir hasar çıkarmak zor olmasına karşın oldukça güçlü bir saldırı şekli

Harita genelini takip etmenizde fayda var. Böylelikle ulti yeteneğiniz için doğru pozisyon bulabilirsiniz

W yeteneğiniz savaşın gidişatını belirleyen nihai bir faktör olabiliyor. Özellikle karşınızda kitle kontrole yönelik bir karakter var ise, W yeteneğinizi kullanmanızı fırsat kollayacaktır. Bu yüzden rastgele zamanlarda kullanmaktan çok gerektiğinde kullanın. Barut fıçılarını birbirine bağlayıp zincirleme bir saldırı yapmanız oldukça yüksek ve beklenmedik bir hasara sebep olacaktır. Yapması zor olsa da oldukça efektif bir saldırı şekli. Harita genelini takip etmenizde fayda var. Ulti yeteneğiniz haritanın herhangi bir yerindeki takım arkadaşınıza yardım edebilir. Nerede, ne zaman ne olacağını bilemezsiniz.

Gangplank’e karşı nasıl oynanır, Gangplank nasıl yenilir?

Gangplank’in barut fıçıları zincirleme saldırı konusunda oldukça güçlü fakat bunun önüne geçilebilir

Elinizden geldiğince W yeteneğini kullanmasını fırsat bilin ve o açıklıkta saldırın

Gangplank Q yeteneği ile sürekli uzaktan saldırma ve dürtme potansiyeli taşıyor buna karşı dikkatli olun

Gangplank’in barut fıçıları anlık ve beklenmedik hasar konusunda oldukça güçlü bir yetenek. Fakat bu fıçılara Gangplank’ten önce vurabilirseniz fıçılar patlamayacaktır. Bu yüzden kaçma şansınız hiç yoksa fıçıların patlamasına engel olmaya çalışın. Gangplank’in W yeteneği en nihai ve tek defansif yeteneği olduğu için bu yeteneği kullandığı aradaki açıklığı iyi değerlendirin ve kitle kontrol yetenekleriniz var ise bu zamana saklamayı tercih edin. Gangplank Q yeteneği ile sürekli uzaktan saldırma ve dürtme potansiyeline sahip. Bu yüzden çok uzun süre savaşmadan bir koridor geçirmeniz aleyhinize olabilir.

League of Legends karakterlerinden Bilgewater korsanı Gangplank, bu yazımızın konusu oldu. Gangplank’in CT’lerini, yeteneklerini, güçlü ve zayıf özelliklerini elimizden geldiğince inceleyip kendi nacizane fikirlerimizide bu incelemeler aracılığıyla belirttik. Peki sizin favori LoL şampiyonunuz hangisi? Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.