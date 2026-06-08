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Gears of War: E-Day Oynanış Fragmanı Yayımlandı, Çıkış Tarihi Açıklandı: PS5'e Gelmeyecek!

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Xbox, Gears of War: E-Day oyunundnan yeni fragman paylaştı, piyasaya sürüleceği tarihi açıklandı. Oyunun Xbox'a özel olacağı da duyuruldu.

Gears of War: E-Day Oynanış Fragmanı Yayımlandı, Çıkış Tarihi Açıklandı: PS5'e Gelmeyecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Epic imzası taşıyan ve Xbox’a ait olan üçüncü şahıs nişancı oyunu Gears of War, şu anda en sevilen oyun serilerinden biri konumundaydı. Özellikle hikâyesi ve oynanışıyla dikkat çeken seriyle ilgili dün gerçekleştirilen Xbox Games Showcase 2026 etkinliğinde önemli bir gelişme yaşandı.

Microsoft tarafından yapılan duyuruda yeni Gears of War oyunu E-Day ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Aynı zamanda oyunun oynanış videosu da etkinlikte gösterildi, piyasaya sürüleceği tarih açıklandı. Gelin bakalım.

Gears of War: E-Day’den fragman geldi, sadece Xbox’a geleceği açıklandı

Xbox, yeni stratejisi kapsamında çoklu platform yaklaşımından geri adım atmaya başladı. E-Day oyunu da bu alandaki ilk hamlelerden. Öyle ki Gears of War: E-Day, PS5’e gelmeyecek, yalnızca Xbox Series X/S ve PC için çıkış yapacak.

Fragman, oyunda bizin nelerin beklediğine göz atmamızı sağlıyor. Bolca yakın dövüş, canavarlar, harap olmuş bir dünya ve çok daha fazlasını göreceğiz. İsminden de anlaşılabileceği gibi Locust’ların Dünya’ya geldiği günde geçiyor. Fragman, aynı zamanda oyunun 6 Ekim 2026 tarihinde piyasaya sürüleceğini de gösteriyor.

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