Xbox, Gears of War'ın 2006'da piyasaya sürülen oyununun yeni nesil grafiklerle yenilenmiş versiyonu Gears of War: Reloaded'i duyurdu.

Microsoft, 2006 yapımı Gears of War'ın grafiklerini yenilediği yeni sürümü Gears of War: Reloaded'ı duyurdu ve bu oyun, serideki PS5'e gelen ilk oyun olacak.

Xbox duyurusuna göre Gears of War: Reloaded, aslına sadık kalınarak yeniden düzenlenmiş ve optimize edilmiş olarak yeni nesil konsollara ve PC'lere gelecek.

Gears of War: Reloaded konusu

Oyun, Sera adlı kurgusal bir gezegende geçiyor. İnsanlık burada uzun süren kaynak savaşlarından sonra toparlanmaya çalışırken, yer altından çıkan Locust Horde adlı yaratık ırkı büyük bir tehdit oluşturur. Bu yaratıklar birdenbire yeryüzüne çıkarak insan şehirlerine saldırır. İnsanlar "Acil Gün" (Emergence Day) olarak bilinen bu saldırıyla ağır bir darbe alır.

Oyunun ana karakteri Marcus Fenix, eski bir asker ve mahkûmdur. Marcus, yeniden COG (Coalition of Ordered Governments) ordusuna katılır ve Delta Ekibi ile birlikte Locust tehdidini durdurmak için mücadele eder.

Gears of War: Reloaded çıkış tarihi

Gears of War: Reloaded, 26 Ağustos'ta piyasaya sürülecek. Oyun ilk günden Xbox Game Pass'te yer alacak.

Gears of War: Reloaded hangi platformlarda olacak?

Gears of War: Reloaded, 2006'da çıkan orijinal oyunun yeni nesil grafikleriyle yenilenmiş bir versiyonu olacak. Oyun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X platformları için piyasaya sürülecek.

Gears of War: Reloaded fiyatı

Gears of War: Reloaded'in mağaza sayfaları açılmış olsa da Xbox cephesinden henüz fiyat açıklaması gelmiş değil ancak iddialara göre oyun 40 dolardan satılacak ve 2015'te piyasaya sürülen Gears of War: Ultimate Edition'ı satın aldıysanız bu yeni oyunu ücretsiz bir şekilde edinebileceksiniz.

Gears of War: Reloaded Türkçe mi?

Gears of War: Reloaded; İngilizce, Fransızca, Almanca, Kastilya İspanyolcası, Korece, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Latin Amerika İspanyolcası, Geleneksel Çince ve Japonca olmak üzere 12 dil destekleyecek. Oyunun mağaza sayfasında yer alan bilgilere göre Türkçe dil desteği ne yazık ki bulunmuyor.

Gears of War: Reloaded sistem gereksinimleri

Oyunun mağaza sayfasında yer alan bilgilere göre henüz sistem gereksinimleri açıklanmış değil.

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