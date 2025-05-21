Google, Gemini 2.5 Pro modeline Deep Think adını verdiği yeni düşünme modunu tanıttı. Google, yeni eklediği bu özelliği ile testlerde büyük bir başarı sağladığını açıkladı. Gemini 2.5 Pro Deep Think özelliğine Gemini API üzerinden erişilebiliyor. Özellik şimdilik sınırlı erişime açık.

Google, Gemini 2.5 Pro modeline "Deep Think" adını verdiği yeni bir düşünme modu eklediğini açıkladı. Yeni özelliği sayesinde yapay zekâ, bir soruya yanıt vermeden önce farklı olasılıkları değerlendirerek daha isabetli sonuçlara ulaşabiliyor.

Google’a göre Deep Think ile geliştirilen Gemini 2.5 Pro, zorlu kodlama testlerinden biri olan LiveCodeBench’te en yüksek puanı aldı. Aynı zamanda algılama ve akıl yürütme yeteneklerini ölçen MMMU testinde de OpenAI’nin o3 modelini geride bıraktı. Şimdilik sadece güvenilir test kullanıcıları, Deep Think’e Gemini API üzerinden erişebiliyor.

Google Gemini 2.5 Pro Deep Think ile ilgili öne çıkan ayrıntılar

Şirket, bu yeni modun nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bilgi paylaşmadı ancak sistemin paralel düşünme tekniklerine dayandığını belirtti. Google bu özelliği herkesin kullanımına sunmadan önce ek güvenlik testlerinden geçireceğini de açıkladı.

Deep Think’e ek olarak Gemini 2.5 Flash modeli için de yeni bir güncelleme duyuruldu. Bu güncellenmiş sürüm; kodlama, çoklu ortam işleme, uzun içerik anlama ve mantık yürütme gibi konularda çeşitli iyileştirmelerle geldi. Google, yeni 2.5 Flash modelinin şu anda AI Studio, Vertex AI platformları ve Gemini uygulamaları üzerinden deneme amaçlı olarak sunulduğunu paylaştı. Aynı zamanda geliştiriciler için genel kullanıma Haziran ayında açılacağını da açıkladı.

Aynı zamanda Google “Gemini Diffusion” adını verdiği yeni bir yapay zekâ modelini de tanıttı. Şirket, bu modelin benzer sistemlere göre 4 ila 5 kat daha hızlı çalıştığını ve daha büyük modellerle benzer performans sunduğunu paylaştı. Gemini Diffusion’ın da yalnızca güvenilir test kullanıcılarına açıldığını duyurdu.