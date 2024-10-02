Google, ağ bağlantısı gerekmeden cihaz içi çalışabilen yapay zekâ modeli Gemini Nano'yu tüm Android geliştiricilerine açtı. Bu, tüm uygulamalara yapay zekâ gelebilir demek.

Google’ın geçen yıl duyurduğu Gemini yapay zekâ modeli ailesinin bir parçası da en küçük modeli olan Gemini Nano’ydu. Bu model, tamamen cihaz içinde çalışarak yapay zekâ görevlerini yerine getirebiliyordu. Cihaz içi çalışması da herhangi bir ağ bağlantısı ihtiyacını ortadan kaldırıyordu. Böylece işlenen veriler cihazda kalarak gizli tutuluyordu.

Gemini Nano, hâlihazırad Pixel 9 veya Samsung Galaxy S24 serisi gibi yeni nesil cihazlarda vardı. Bu cihazlardaki belli uygulamalar, model sayesinde yapay zekâ özellikleri kazanıyordu. Şimdi ise şirketten çok sevindirici bir haber geldi.

Google, Gemini Nano’yu tüm Android geliştiricilerine açtı

Teknoloji devi, yaptığı açıklamada Gemini Nano modelini tüm Android geliştiricilerinin erişimine açtığını duyurdu. Artık geliştiriciler, Gemini Nano’yu projelerinde kullanabilecekler. Şimdilik sadece Pixel 9 üzerinde çalışanlar için geldiğini belirtelim. Şirket, yakında daha fazla cihaza da destek geleceğini söylüyor. Modele öncesinde sadece kapalı ön izleme ile erişilebiliyordu.

Bu hamle, geliştiricilerin Gemini Nano’yu farklı türden uygulamalara entegre etmesini sağlayacak. Yani yakında sınırlı sayıda değil, tüm uygulamalarda yapay zekâ özellikleri görebileceğiz. Üstelik bunu da ağ bağlantısı gerektirmeden direkt olarak cihaz içinden yapacak.

Gemini Nano ile şimdilik sadece metin tabanlı özellikler denenebiliyor. Bunlar arasında akıllı yanıtlar, düzeltme, özetleme, yeniden yazma gibi işlevler var. Gelecekte çeşitliliğin artacağını ve görsel tabanlı özellikler gibi şeylere desteğin ekleneceği de belirtilmiş.