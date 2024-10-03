Google'ın Gemini Live sesli asistanı, bugünkü açıklamaya göre artık 40'dan fazla dil destekliyor.

Google yaptığı açıklama ile Gemini Live yapay zekâ asistanının artık aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 40'tan fazla dilde kullanılabileceğini duyurdu.

Bu yeni gelişme sayesinde dünya genelindeki kullanıcılar artık sadece İngilizce değil, farklı dillerde de Google'ın yapay zekâ teknolojisinden faydalanabilecek. Artık Gemini yapay zekâsı daha fazla Google uygulamasıyla etkileşim kurabilecek ve çeşitli dillerde kullanıcılarına hizmet verebilecek.

Gemini Live artık Türkçe kullanılabiliyor

Gemini Live temelde Google'ın OpenAI ve Meta'nın sesli konuşabilen yapay zekâlarına rakip olarak kullanıma sunuldu. Basitçe özetlemek gerekirse yapay zekâlara karşı görüşmelerimizde alıştığımız metin tabanlı komutlar yerine artık doğrudan bir kişiyle konuşur gibi yapay zekâ ile iletişim kurabiliyoruz.

İlk kez Mayıs ayında düzenlenen Google I/O 2024 etkinliğinde tanıtılan bu özellik, Ağustos ayında Gemini Advanced abonelerine sunulmuş, Eylül ayından itibaren ise Android kullanıcıları için erişilebilir hâle getirilmişti ancak bu süre boyunca yalnızca İngilizce dil desteği bulunuyordu.

Bu gelişmenin yanı sıra Google, Gemini modelini Extensions (Uzantılar) özelliği ile daha fazla uygulamaya entegre etmeye devam ediyor. Bir API gibi çalışan Uzantılar, Gemini’nin diğer uygulamalarla veri alışverişi yapmasına olanak tanıyor. Örneğin kullanıcılar Gemini’den Gmail’deki bir lazanya tarifini bulmasını ve bu tarifin malzemelerini Keep uygulamasındaki alışveriş listesine eklemesini isteyebilecek.

Peki siz Gemini'ye gelen yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.