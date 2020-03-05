General Motors, Yeni Elektrikli Araçlarını Tanıttı

ABD merkezli otomobil üreticisi General Motors, bugün bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, gerçekleştirdiği bu etkinlik kapsamında Chevrolet, Hummer ve Buick elektrikli araçlarının tanımını yaptı.

General Motors’un (GM) uzun süredir gizli saklı bir şekilde yürüttüğü elektrikli otomobil planları bugün tamamen ortaya çıktı. Şirket, Michigan’da düzenlediği etkinlikte yeni Cadillac, Chevrolet, GMC ve Buick araçlarının yanı sıra Ultium batarya teknolojisiyle ilgili de yeni bilgileri açıkladı.

General Motors’un yeni elektrikli arabaları

Şirketin elektrikli araç bombardımanı, daha önce duyurduğu SUV türündeki aracı Cadillac Lyriq ile başlayacak. Aslında araçla ilgili daha önce bir duyuru yapılsa da aracın Lyriq olarak belirlenen ismi etkinlikte açıklandı. GM, aracın 8 Nisan’da düzenlenecek olan NY Auto Show’da gösterilip gösterilmeyeceğiyle ilgili açıklamada bulunmadı.

Etkinlikte tanıtımı gerçekleştirilen bir diğer araç 20 Mayıs’ta çıkış yapacağı bilinen GMC Hummer elektrikli kamyonet oldu. GMC Hummer, yukarıda da bahsetmiş olduğumuz şirketin Ultium batarya teknolojisini kullanacak. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Ultium batarya 50 kWh’den 200 kWh’ye kadar ayarlanabilecek. Araç, 643 km gibi bir menzile sahip olacak ve 0’dan 96 km/sa’e üç saniyede ulaşabilecek. Aracın bataryasında ayrıca 350 kW hızlı şarj desteği de bulunacak.

General Motors, düzenlediği etkinlikte Chevrolet Bolt EV’nin yenilenmiş iç tasarımıyla birlikte 2020’nin sonlarında çıkış yapacağını duyurdu. Bolt EV’den sonra 2021 yılının yaz aylarında 2022 Bolt EUV sürücülerin hizmetine sunulacak. Araçta ayrıca Super Cruise da bulunacak ki GM’den yapılan açıklamaya göre 2023 yılına kadar şirkete ait 22 araçta Super Cruise bulunacak.

ABD merkezli otomobil üreticisi, nispeten daha kısa vadeli çıkış tarihlerine sahip olan bu araçlarının yanı sıra gelecekte çıkaracağı bazı araçlarının da tanıtımını gerçekleştirdi. Şirketin gelecek planlarında yer alan bu modeller ise iki Buick, iki Hummer tipi elektrikli kamyonet ve sınırlı sayıda üretilecek olan Cadillac Celestiq olarak açıklandı.