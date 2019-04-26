İngiltere merkezli tasarım ajansı Layer, nereye gitmek istediğinizi öğrenebilen akıllı bir scooter üretmek için Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio ile işbirliği yaptı.

'Pal' olarak adlandırılan otonom scooter, zamanla tercih ettiğiniz rotaları öğrenerek otomatik pilot sistemiyle sizi istediğiniz yere götürebilecek. İnternet sitesinde Layer, scooter için şu tanımı yapıyor: “Pal, yapay zekâ ile konforlu yolculuğu kucaklaştıran, aynı zamanda yakın geleceğe göz kırpan, öğrenme yeteneğine sahip bir scooter.”

Aracın işlevselliğine değinecek olursak Pal ile yanınızda rahatça eşya taşıyabilir, direksiyon kolonuna sepet ve çanta gibi bir dizi aksesuar takabilirsiniz. Aracı kullanmak oldukça kolay çünkü tek yapmanız gereken sesli komutlar vermek.

Tasarıma odaklanıldığındaysa aracın çıkarılabilen aküsü hemen göze çarpıyor. Bu akü oldukça şık ve küçük bir kapsül görünümünde. Ayrıca scooterın üstünde aracın hızını ve kalan şarjını görebileceğiniz küçük bir de ekran mevcut.

Pal şimdilik prototip aşamasında. Bu yüzden fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi henüz belli değil. Her ne kadar şimdilik prototip olsa da bu scooterın kısa mesafeli seyahatleri çok daha keyifli hâle getirebileceği kesin. Aracın tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.