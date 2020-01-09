Gigabyte, Sıvı Soğutmalı Harici GPU'sunu CES 2020'de Tanıttı

Tayvanlı teknoloji devi Gigabyte, dünyanın ilk sıvı soğutmalı harici GPU'su Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box'ı tanıttı. Yeni harici GPU, Waterforce soğutma sistemiyle oyuncular ve içerik üreticileri için yüksek performans vadediyor.

Las Vegas'ta gerçekleşen CES 2020'de teknoloji dünyasının ilkleri sahne almaya devam ediyor. Bilgisayar bileşenleri ve oyuncu bilgisayarları ile tanınan Gigabyte, donanımda yeni odağını ortaya koydu. Tayvanlı şirket, fuarda dünyanın ilk sıvı soğutmalı harici GPU'su Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box'ı tanıttı.

Sıvı soğutmalı taşınabilir grafik kartı Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box, sadece GPU için değil aynı zamanda bilgisayarlardaki diğer tüm önemli bileşenler için de çok yönlü bir soğutma çözümü sunan Gigabyte'ın Waterforce sistemine sahip. Waterforce sadece GPU'nun ömrünü uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda overclock yaparken yüksek performans almanıza yardımcı oluyor.

Harici GPU'nun soğutma sistemi büyük bir bakır plaka, 240 mm alüminyum radyatör ve iki adet 120 mm fan içeriyor. Optimize edilmiş pompası, daha düşük gürültü seviyesi ile en verimli sıvı akışını ve soğutma performansını sağlıyor.

Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box'ın, oyuncular için ideal bir harici GPU olduğu kesin. Ancak oyuncuların yanı sıra içerik üreticileri, yayıncılar ve 3D grafik işleriyle uğraşanlar tarafından da üst düzey grafik işleme performansı nedeniyle tercih edilebilir.

Tüm bunların yanı sıra harici GPU; monitör, klavye ve mouse gibi Aorus çevre birimlerinizle senkronize edilebilen RGB aydınlatmaya, Güç Dağıtımı desteğine, Thunderbolt bağlantı arabirimine ve üç USB 3.0 bağlantı noktasına sahip.

Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box, dizüstü bilgisayara Thunderbolt 3 aracılığıyla bağlanıyor ve 40 Gbps'ye kadar işlem hızı sunuyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarı şarj etmek için 100W güç sağlıyor. Gigabyte ayrıca Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box'ın tanıtımı sırasında, harici GPU'yu resmi olarak piyasaya sürdüğünü de açıkladı.