God of War Ragnarok, Çıkışına 1 Ay Kala Tamamlandı

Oyun dünyasının efsanelerinden olan God of War serisinin son oyunu Ragnarok’un, oyunun çıkışına sadece 1 ay kala “Gold olduğu” açıklandı. Peki oyunun gold olması ne demek?

PlayStation platformuna özel oyunlarıyla nam salan Sony’nin 2005 yılında piyasaya sürdüğü God of War, hem çıktığı dönemde hem de günümüzde oyun dünyasının efsanelerinden olarak biliniyor. Serinin 3. oyununun ardından 8 yıllık bir sessizliğe bürünen Kratos, 2018 yılında İskandinav mitolojisini yok etmek için geri dönmüştü.

Hatırlarsanız yaklaşık 2 yıl önce Sony, düzenlediği PlayStation 5 etkinliğinde God of War’un yeni oyunu Ragnarok’u kısacık bir videoyla duyurmuştu. Daha sonrasında ise oyunun oynanış videoları ve Türkiye fiyatı hakkında bilgiler gelmişti. Bugün ise God of War Ragnarok’un “Gold CD” olduğu duyuruldu.

Peki nedir bu “Gold CD” ?

Oyun firmaları, üzerlerinde çalıştıkları oyunlara aylarca hatta yıllarca emek veriyor. Karakter modellemeleri, seslendirmeler, yapay zekâ, harita tasarımı gibi onlarca konuyu tamamlayan çalışanlar, daha sonrasında oyunun hatalarını tespit edip düzeltmeye çalışıyor. Bu adımın da tamamlanmasının ardından oyun, tamamen olması gerektiği hale geliyor. İşte tam olarak bu noktada tamamlanmış olan oyun, ilk kez altın renkli bir CD ya da DVD’ye yazılıyor. Oyunun tamamen bittiğini ve seri üretime hazır olduğunu gösteren bu küçük ritüele de “Gold CD” ya da “Gone Gold” (Gold oldu) deniyor.

God of War Ragnarok da bugün resmi olarak Gold CD statüsüne erişmiş oldu. Oyunun yapımcısı olan Santa Monica stüdyosu, Twitter hesaplarından oyunun Gold olduğunu duyurarak serinin hayranlarına ve ortaklarına teşekkürlerini sundu. Bu noktadan sonra yapılması gereken tek şey ise Gold CD’nin yetkilileri gönderilmesi ve oyunun seri üretime geçip dağıtımının yapılması.

Her ne kadar günümüzde fiziksel oyun alma alışkanlıkları çok azalmış olsa da bu ritüel hem bir oyunun tamamlandığını oyunculara duyurmak için hem de eskileri yâd etmek için hâlâ kullanılıyor.

Hatırlarsanız Sony, yaklaşık 3 ay önce yaptığı bir açıklamada God of War Ragnarok’un 9 Kasım 2022’de Türkçe altyazılı olarak piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. Oyun ilk etapta sadece PlayStation 4 ve 5’e çıkacak olsa da oyunun gelecek 2023 yılının son aylarında PC’ye gelebileceği iddia ediliyor.