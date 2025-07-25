Google, alışverişte yapay zekâyı daha aktif kullanmaya hazırlanıyor. Şirket, hem ilham verme hem de deneme sürecini dijitalleştiren iki yeni özellikle dikkat çekiyor. Kıyafet ve dekorasyon seçimlerinde artık sadece yazmak yeterli olacak.

Google, alışveriş deneyimini bir adım öteye taşıyor. Kullanıcıların tarif ettiği kıyafet ya da dekorasyon fikirlerini görsellere dönüştüren yeni bir yapay zekâ özelliği yolda. Aynı zamanda satın almadan önce kıyafetleri kendi üzerinizde görmenizi sağlayan sanal deneme aracı da artık kullanılabiliyor.

Google, online alışveriş deneyimini geliştirmek amacıyla yeni bir yapay zekâ özelliği üzerinde çalışıyor. “AI Mode” adı verilen bu özellik, kullanıcıların yazdığı betimlemelere uygun sanal kıyafet ve dekorasyon görselleri oluşturuyor.

Gerçek ürünlere giden yol artık yapay görsellerden geçiyor

Oluşturulan bu yapay görseller, kullanıcıların hayal ettikleri ürünlere en yakın seçenekleri bulmasını kolaylaştırıyor. Sistem, görsellerin ardından benzer gerçek ürünlerin satış bağlantılarını da kullanıcıya sunuyor. Bu yeni özellik sonbaharda devreye girecek. Örneğin “yeşil ve dökümlü bir elbise” yazıldığında, yapay zekâ farklı tarzlarda örnekler üretecek. Böylece kullanıcı, kendi kafasındaki modele en çok benzeyen seçeneğe kolayca ulaşabilecek. Yine de bu görsellerin tamamen yapay olduğunu ve birebir aynısının bulunamayabileceğini unutmamakta fayda var.

Bununla birlikte Google, sanal deneme özelliğini bugünden itibaren ABD’de erişime açtı. Kullanıcılar bu özellik sayesinde kıyafetleri kendi fotoğrafları üzerinde deneyebiliyor. Özellik, daha önce deneme amaçlı olarak Search Labs'te test edilmişti. Artık Google Arama, Google Alışveriş ve Google Görseller sonuçlarında aktif olarak kullanılabiliyor.

Sanal deneme özelliğini kullanmak oldukça basit. Beğendiğiniz bir kıyafetin ürün sayfasında “üzerimde dene” simgesine tıklayıp tam boy bir fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Yapay zekâ da seçtiğiniz kıyafetin üzerinizde nasıl duracağını gösteren bir görsel oluşturuyor. Böylece ürünü almadan önce kendinizde nasıl görüneceğini net bir şekilde görebiliyor olacaksınız.