Birleşik Krallık ve Hollanda, Google’a reklamlar aracılığıyla rekabete engel olduğunu iddia ederek dava açtı. Eğer dava Google aleyhine sonuçlanırsa şirket, aşırı yüklü bir para cezasıyla karşılaşabilir.

Son yıllarda neredeyse her gün yeni bir davayla karşılaşan Google, kimi zaman haksız rekabet, kimi zaman rakiplerine rüşvet verme kimi zamansa kullanıcılarını kandırdığı için ciddi miktarda paralar ödemek zorunda kalmıştı. Ancak Google’a açılan davaların ardı arkası kesilmiyor.

Bu kez de Birleşik Krallık ve Hollanda, Google’a reklamlar aracılığıyla rekabete engel olduğu ve kendini ön plana çıkarttığı için dava açıyor. Açılacak dava eğer Google için olumsuz sonuçlanırsa, şirket fazlasıyla yüklü bir para cezası ile karşı karşıya kalacak.

25 milyar dolar ceza kesilebilir!

Paylaşılan detaylara göre açılan davada Google'ın ödemesi istenen cezanın miktarı, 25 milyar dolara kadar ulaşabilecek. Bu ceza, reklamcılar tarafından reklam gelirlerinde yaşanan kayıplar gerekçesiyle talep edilecek. Söz konusu davanın gündem olmasıyla birlikte Google da sessiz kalmadı.

Google, hukuk savaşına girmeye hazır:

Google sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada davayı spekülatif ve 'fırsatçı' olarak niteledi. Sözcü, açıklamasına "Şikâyeti aldığımızda şiddetle mücadele edeceğiz." sözleriyle devam etti ve bir hukuk savaşına işaret etti.

Önümüzdeki haftalarda açılacağı belirtilen dava, ülkelerdeki yayıncılar adına Geradin Partners adlı hukuk şirketi tarafından yönetilecek. Söz konusu şirket, daha önce Fransa'da da Google'a karşı rol oynamıştı. Öyle ki geçtiğimiz yıl haziran ayında Fransa, yine benzer bir durum nedeniyle Google’a tam 268 milyon dolarlık ceza kesmişti.